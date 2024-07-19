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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilirse ne olur? | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?

        ABD, Trump'a suikast girişimi, Biden'a adaylıktan çekil çağrıları eşliğinde Kasım ayında gerçekleşecek seçime hazırlanıyor. Biden, adaylıktan çekilmeyeceği mesajını verse de ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın seçim yarışından çekilmesi muhtemel. Peki ABD Başkanı Biden, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarışmaktan vazgeçerse ne olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:35
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        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
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        ABD, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden başkan adayı olan Donald Trump'a suikast girişimi ve ABD Başkanı Joe Biden'a adaylıktan çekil çağrıları arasında çalkantılı bir seçime hazırlanıyor.

        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
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        Haziran ayı sonunda karşı karşıya gelen Biden ve Trump ikilisi, adaylıkları resmi olarak açıklanmadan önce ilk kez kozlarını paylaşmıştı. Ancak bu düellonun ardından Biden'a performansının zayıflığı ve mental sağlığı hakkındaki endişeler nedeniyle adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılar hızla gelmeye başladı.

        81 yaşındaki Biden, sık sık adaylıktan çekilmeyeceği mesajını verdi, sağlığının gayet iyi olduğunu vurgularken, sadece doktorları uygun bulmazsa başkanlık yarışına girmeyeceğini dile getirdi. Tüm bunların ardından iki gün önce Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı, doktorları kendisinin dinlendiğini açıkladı.

        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli' Haberi Görüntüle
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        Bugüne geldiğimizde ise ABD basınında, Biden'ın adaylıktan çekilme ihtimalinin olduğunun hatta kendisinin en büyük destekçilerinden eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bile Biden'ın adaylığını desteklemediği yazıldı.

        ADAYLIKTAN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

        Demokratların seçim kampanyasının bu aşamada değişmesinin tek yolu, Biden'ın kendi isteğiyle adaylıktan çekilmeyi kabul etmesi. Peki Biden adaylıktan çekilirse ne olur?

        Biden, ön seçimden neredeyse hiç rakip çıkmadan hızlı bir şekilde geçtikten sonra, partisinin 4 binden fazla delegesinin neredeyse tamamı kazandı ve bu delegeler, büyük ölçüde seçtikleri adaya olan bağlılıkları ve destekleri nedeniyle seçildi. Bu delegeler, Demokrat Ulusal Kongre öncesinde ağustos ayı başında çevrimiçi oylamayla kendi başkan adayları için oy kullanacaklar.

        Biden kampanyasını oylama başlamadan önce bitirirse, söz veren delegeler yeni bir aday için oylarını kullanabilir. Demokrat Parti kurallarına göre, ilk oylamada hiçbir aday çoğunluğu sağlayamazsa, sonraki oylamalara 700'den fazla "süper delege" katılabilecek.

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        Oylama, bir aday delegelerin salt çoğunluğunu kazanana kadar devam edecek.

        EN MUHTEMEL ALTERNATİF KAMALA HARRİS

        Biden'ın istifa etmesi yönünde artan baskının ardından gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi. 59 yaşındaki Harris'in 2020'de Biden'ın seçim kampanyasına katıldığı için zaten bilgili.

        Biden gibi Harris de son dört yıldır düşük onay oranlarıyla mücadele etti. Ve Cumhuriyetçiler, onu görevinde başarısız olmakla suçlayarak ona karşı saldırılar düzenlemeye başladı bile.

        California Valisi Gavin Newsom veya Michigan Valisi Gretchen Whitmer gibi diğer yüksek profilli Demokratlar, Biden'ın artık yarışta olmaması durumunda Harris'e potansiyel olarak daha güçlü alternatifler olarak gösteriliyor. Ancak bu isimler çoğunlukla 2024'te başkanlığa aday olmayacaklarını zaten söyledi.

        Uzmanlar, zamanın kısıtlı olduğunun altını çizerek, Harris dışında herhangi biri için seçim kampanyası düzenlemenin zor olduğunu belirtiyor

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        #joe biden
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