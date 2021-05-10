ABD’nin Karadeniz’de yaşanan güvenlik sorunlarını ve Ukrayna meselesini NATO’nun Doğu Avrupa kanadıyla görüşeceği sanal zirveye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya’nın devlet liderleri katılacak.
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Joe Biden'ı bugün Bükreş'te yapılacak Bükreş-9 zirvesinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.
— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 10, 2021
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte çekildiği bir görseli Twitter üzerinden paylaşarak iki ülkenin ‘‘ortak güvenlik, ekonomik çıkar ve bölgesel düzeyde iş birliği’’ konusunda ortak paydada buluştuğunu söyledi.
— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 10, 2021
ABD, sanal zirvede özellikle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de güvenliğin arttırılmasına yönelik adımları ve Rusya’nın sınırdaki saldırgan faaliyetlerini ele alacak.
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