Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

ABD'nin "en yaşlı başkanı" unvanına sahip Joe Biden, dün 80 yaşına girdi. Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu.

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    ABD'nin "en yaşlı başkanı" unvanını taşıyan Joe Biden, dün 80. yaşına girdi.

     

     
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı açıklamaya göre, Biden ailesi, Joe Biden'ın 80. yaş gününü dün bir aile kahvaltısıyla kutladı.

     

     
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden'ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

     

     
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    1981-1989 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Ronald Reagan 77 yaşında Beyaz Saray'dan ayrılmıştı. Biden, 2024 seçimlerinde tekrar adaylığını açıklamazsa 82 yaşında görevi bırakmış olacak. 
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    Öte yandan Biden'ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden'ın 2024'te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.

     

     
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden'ın başkanlık ofisi için "mental ve fiziki olarak çok yaşlı" olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya "gayet iyiyim" yanıtını veriyor
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    ABD vatandaşlarının çoğunluğu, Biden'ın ileri yaşı sebebiyle 2024 adaylığına endişeli gözlerle bakıyor.

     
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    Demokratların yüzde 71'i Biden'ın mental olarak güçlü bulduğunu dile getirirken, yüzde 46'sı 2024 seçimlerinde aday olmaması gerektiğini düşünüyor.
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

    Diğer yandan, Cumhuriyetçilerin de yüzde 26'sı 76 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aday olmaması gerektiğini düşünüyordu. Ancak Trump, geçtiğimiz hafta 2024 seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.
  • ABD Başkanı Joe Biden, görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan oldu

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.