AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için bedeli ağır bir tecrübe olduğunu fakat ileride herhangi bir grubun böyle bir girişimde bulunmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) ABD'nin başkenti Washington'daki ofisi SETA DC'de, "Sivil-asker ilişkileri çerçevesinde 15 Temmuz darbe girişiminin mirası ve Türkiye-ABD ilişkileri" konulu panel düzenledi.

Panelde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan, Koç Üniversitesinden Dr. Şener Aktürk, New York Eyalet Üniversitesinden Edward Erickson, dış politika uzmanı Mark Perry, savunma uzmanı Mark Kimmitt, ABD Dışişleri Bakanlığından Richard Outzen, SETA DC Direktörü Kadir Üstün ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuştu.

Ravza Kavakçı Kan, "15 Temmuz'da henüz Cumhurbaşkanımız çağrı yapmadan önce insanlar demokrasi için sokaktaydı. Türkiye'de ilk defa bir darbede Meclis saldırıya uğradı. 15 Temmuz'da Türkiye halkı demokrasi ve ülkeleri için ayağa kalkmıştır." dedi.

Darbe girişimi sonrası görevlerinden atılan kişiler hakkında inceleme komisyonu kurulduğuna dikkati çeken Kan, "Darbe girişimi sonrasında pozisyonlarından atılan kişilerin incelenmesi için komisyon kuruldu ve bu komisyon, işten çıkarılmalarda sadece yüzde 2'lik bir hata yapıldığını buldu. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye için bedeli ağır bir tecrübeydi fakat ileride herhangi bir grubun böyle bir girişimde bulunması mümkün olmayacak." diye konuştu.

"PKK VE FETÖ, TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİKLEŞMESİNE ENGEL OLDULAR"

Dr. Şener Aktürk de 2015'in Temmuz ayında terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki terör saldırılarına tekrar başladığını ve 2016 Temmuz'da da FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin 1 yıl içinde iki ayrı terör sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aktürk, "Bu iki olay da Türkiye demokrasisine hayati bir tehdit olarak ortak noktalara sahiptir. PKK ve FETÖ, Türkiye'de devletin gittikçe daha da ilgilendiği sorunları suistimal etti. PKK ve FETÖ özellikle Arap Baharı süresince Türkiye'nin demokratikleşmesine engel oldular." ifadelerini kullandı.

Amerikalı uzman Mark Perry'nin ABD'de asker-sivil ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunduğu panelde, Edward Erickson da Türkiye'de orduya dair izlenimlerini aktardı.

Panelin ikinci oturumunda ele alınan ABD-Türkiye ilişkileri bölümünde de savunma alanında uzman Mark Kimmitt, ABD Dışişleri Bakanlığından Richard Outzen, SETA DC Direktörü Kadir Üstün ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat değerlendirmelerde bulundu.