ABD'de 50 yıl sonra bir ilk: UFO'lar hakkında canlı oturum

ABD'de 50 yıl sonra bir ilk: UFO'lar hakkında Kongre'de canlı oturum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Kongresi'nde 'açıklanamayan hava olayları' ile ilgili gerçekleşen oturumda Pentagon yetkilileri 2004'ten bu yana karşılaşılan 144 sıra dışı vaka üzerine konuştu.

Oturumlarda İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarı Ronald S. Moultrie ve Donanma İstihbarat Başkan Vekili Scott W. Bray dinlendi.

İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff geçen haftaki açıklamasında "Amerikan halkı tam şeffaflığı hak etmektedir" diye belirtmişti.

Halka açık oturum sonrası ise Pentagon'a bağlı Uçan Objeleri Tanımlama ve Yönetimi Senkronizasyonu Programı hakkında halka kapalı bir oturum yapılacak.