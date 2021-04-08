ABD'de 4. dalga endişesi yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSon Dakika Haberleri: ABD'de 4. koronavirüs dalgası! Vaka sayıları yine fırladı...
ABONE OL

ABD'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 4. dalga endişesi yaşanıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "rahatsız edici derecede yüksek seviyede" olduğunu belirterek, ülkenin yeni bir dalga riski altında olduğunu belirtti.

Son Dakika Haberleri: ABD'de 4. koronavirüs dalgası! Vaka sayıları yine fırladı...
ABD'de 4. dalga endişesi yaşanıyor
0:00 / 0:00
AA

CNN'e konuşan Fauci, ülke genelinde devam eden Kovid-19 aşılamasına rağmen vaka sayısının günlük 60 binin üzerinde seyretmesine dikkati çekerek, "İnsanların aşılanması ile artma eğilimi gösteren Kovid-19 salgını vakaları arasında neredeyse bir yarış var." diye konuştu.

Avrupa'da görülen vaka artışının ABD'de de yaşanabileceği endişesi taşıdıklarına işaret eden Fauci, özellikle virüsün yeni varyantının yayılma hızını dikkate alarak vatandaşları aşı olmaya ve tedbirlere uymaya devam etme çağrısında bulundu.

Fauci, "Biraz daha sabredin. Defalarca söylediğim gibi, Kovid-19'a karşı zaferi vaktinden önce ilan etmenin zamanı değil." ifadesini kullandı.

ABD halkının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanma endişesinin salgının başından bu yana en düşük seviyeye gerilediği biliniyor.

ABD'NİN ORTA BATI EYALETLERİNDE VAKALARDA KESKİN ARTIŞ

New York Times'ın derlediği verilerine göre, Illinois, Michigan ve Minnesota eyaletleri başta olmak üzere ABD'nin orta batı kesimlerinde Kovid-19 vakalarında keskin artış görüldüğü belirtildi.

Aşılama çalışmalarına rağmen yetkililerin ülkede Kovid-19 salgınının 4'üncü dalga uyarısı yaptığına dikkati çekilen haberde, Michigan'da vaka ve hastaneye yatırılmalarda son iki haftada iki kat artış yaşandığına vurgu yapıldı.

Minnesota ve Illinois eyaletlerinde son iki haftada günlük vaka sayısında yüzde 56'lara varan artış olduğuna işaret edilerek, Kovid-19 bağlantılı hastanelere yatışlarda da yüzde 28 artış gözlendiği kaydedildi.

Aynı şekilde Wisconsin ve Kuzey Dakota eyaletlerinde de son iki haftada vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşandığı, ülkenin kuzey doğusundaki New York ve New Jersey bölgelerinde de vaka sayısında artış bulunduğu ifade edildi.

Haberde, son iki haftada ortalama günlük vakaların 65 bin civarında seyrettiği belirtilerek, bunun da iki hafta öncesine kıyasla yüzde 19 artışa denk geldiği bilgisi paylaşıldı.

İNGİLTERE VARYANTI ABD'DEKİ EN YAYGIN TÜR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un yeni varyantının ABD'deki en baskın virüs türü haline geldiğini belirtmişti.

Walensky, ülkede son haftalardaki varak artışının bir kısmının B.1.1.7 varyantının ve diğer mutantların yayılmasından kaynaklandığını söyleyerek, "B.1.1.7" varyantı şu anda ABD'de dolaşan en yaygın tür.'' uyarısında bulunmuştu.

İngiltere'nin Kent bölgesinde 2020 Aralık ayında ilk defa tespit edilen bu yeni varyantın bulaşma hızının ve ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 31 milyona, can kaybı da 560 bine yaklaşmış bulunuyor.

CDC'ye göre, ülke genelinde ilk doz aşı yaptıranların sayısı 110 milyona yaklaşırken, 64 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Papa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası’na: Fakir ülkelerin borçlarını silin
DÜNYAPapa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası'na çağrı
Tayvanlı genç, namaz için cemaat bulma uygulaması "Wahdapp"ı geliştirdi
DÜNYATayvanlı genç, namaz için cemaat bulma uygulaması ...
Paris'te 2017'den bu yana 1164 işletme, gösteriler ve Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etti
DÜNYAParis ekonomisini sarı yelekliler ve Kovid-19 vurdu
Rus aşısı Sputnik V için Almanya'dan son dakika açıklaması: "Tedariki için..." - Haberler
DÜNYAAlmanya'dan Rus aşısı açıklaması
Myanmar İngiltere Büyükelçisinin elçiliğe girişine engel
DÜNYAElçiye engel!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na katıldı
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne ...
SON DAKİKA: Rusya'dan ABD'ye sert mesajlar! - Haberler
DÜNYARusya'dan ABD'ye sert mesajlar!
SON DAKİKA: Alman FAZ gazetesi: Türk SİHA'ları Alman ordusunu önlem almaya zorladı
DÜNYA"Türk SİHA'ları Alman ordusunu önlem almaya zorladı"
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy orduya moral vermek için Donbas'a gitti!
DÜNYAZelenskiy orduya moral vermek için Donbas'ta!
Jill Biden’dan ABD’li asker ailelerine destek
DÜNYAFirst Lady'den asker ailelerine destek