ABD'de beyzbol maçında silahlı saldırı 0:00 / 0:00

İHA

Washington Nationals ile San Diego Padres arasında Nationals Park’ta oynanan beyzbol maçı silahlı saldırı sebebiyle iptal edildi.

Müsabaka anında yapılan anonsun ardından mücadele durduruldu ve seyircilerden maçın oynandığı Nationals Park stadını boşaltmaları istendi. Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Nationals Park stadının dışında 2 kişinin vurulduğunu duyururken soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Yerel polis sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Ateşli silahla yaralananlar tedavileri için bölgedeki hastanelere gönderildi." ifadelerini kullandı. Polis kaynakları tarafından doğrulanmamakla beraber yerel basın 2’si hastaneye kaldırılmış olan 4 kişinin ateşli silahla yaralandığı bilgisini paylaştı.

Washington Nationals beyzbol takımının sosyal medya hesabı, San Diego Padres maçı sırasında Nationals Park’ta bulunan üçüncü üs kapısı dışında bir silahlı saldırının rapor edildiği aktarıldı.