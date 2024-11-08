ABD'de Donald Trump’ın zaferinin ardından yeni dönemin kodları neler?

Milli İstihbarat Akademesi tarafından yapılan analizde ABD-Türkiye ilişkilerini belirleyecek dinamikler ortaya konuyor.

Analizde yapılan değerlendirmelerden konu başlıkları şöyle:

Milli İstihbarat Akademisi, ABD başkanlık seçimlerinde Donald J. Trump’ın zaferinin ardından yeni dönemin kodlarının değerlendirildiği bir analiz yayınladı. Analizde Trump yönetiminin, lider odaklı karar alma süreçleri ve pragmatik bir stratejiye ağırlık vermesi sonucunda, uluslararası ilişkilerde daha hesapçı ve müzakereye dayalı bir tavır takınabileceği vurgulanıyor.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Milli İstihbarat Akademisi’nin yayınladığı analize göre bu yeni dönemde, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin ABD ile ilişkilerini gözden geçirme ve yeniden yapılandırma sürecine girebileceği belirtiliyor. Özellikle Türkiye’nin, ABD’nin bölgesel politikalarıyla örtüşen çıkarları üzerinden bir iş birliği zemininin ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

REKLAM

KÜRESEL LİDERLİK ROLÜ VE GELECEKTEKİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN KRİTİK EŞİK

Akademi, 2024 Başkanlık seçimlerinin; ABD’nin küresel liderlik rolünü koruma, yeniden tanımlama ya da bu rolü diğer büyük güçlerle paylaşma konusunda nasıl bir tercih yapacağını ortaya koyacak nitelikte olduğunu belirtti. Seçim, gelecekteki dünya düzeninin şekillenmesinde kritik bir dönemeç olarak değerlendirildi.