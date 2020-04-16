ABD'de koronavirüs önlemlerine karşı silahlı gösteri

"Biz önce grip sandık!" Her şey cenazede başladı!

İHA

ABD'nin Michigan eyaletinde Michigan Muhafazakar Koalisyonu ve Michigan Özgürlük Fonu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle Vali Gretchen Whitmer'in getirdiği kısıtlamalara tepki göstermek ve yeniden işe dönmek amacıyla protesto düzenledi.

Protestocular alınan önlemlerin ekonomiye zarar verdiğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi yeniden açma çağrısını ABD bayrağı açarak destekledi.

Eyalet genelinde salgın nedeniyle temel işler dışında kalan sektörlerin kapatılmasına tepki gösteren protestocuların araçlarında kalmaları istenirken, bazıları Michigan Capitol'un basamaklarında Whitmer'in istifasını isteyerek slogan attı.

Bazı göstericilerin otomatik silahlar taşıması dikkat çekti.

Valinin kararlarına tepki gösteren protestocular araçlarından korna çalarken protestoya arabalarında kalarak katılanlar trafik yoğunluğuna neden oldu.

ABD'deki Covid-19 salgının sıcak noktalarından birisi olan Michigan eyaletinde Covid-19 vaka sayısı 28 bin 59'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 921'e ulaştı.