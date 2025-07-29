ABD'de Netanyahu için olumsuz görüş artıyor

ABD'de yapılan güncel bir anket, Amerikan kamuoyunun yarısından fazlasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "olumsuz" baktığını ve burada kendisine dair imajın tarihin en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Amerikan Gallup araştırma şirketinin yaptığı güncel bir anket, ABD'de hem İsrail'in Gazze'deki soykırımına hem de Netanyahu'ya olan desteğin kayda değer ölçüde düştüğünü gösterdi.

Ankete göre yetişkin Amerikalıların yüzde 52'si İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında "olumsuz" bir görüşe sahip olduğunu dile getirdi. Netanyahu ile ilgili olumlu görüşe sahip olanların oranı ise sadece yüzde 29 olarak tespit edildi.

Gallup, bu oranın, Netanyahu'nun 1997'de firmanın anketlerine ilk kez dahil edildiğinden bu yana aldığı en "olumsuz" puan olduğunu belirtti.

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Yeni ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları onaylamıyor. Buna mukabil, Amerikan kamuoyunda İsrail'in Gazze saldırılarına verilen desteğin oranının yüzde 32'ye düştüğü ve bu seviyenin 2023'ten bu yana ölçülen en düşük oran olduğu belirtildi.