New York valiliği için yarışan adaya saldırı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'de New York valiliği için kampanya yürüten Cumhuriyetçi aday Lee Zeldin'e konuşma yaptığı sırada saldırı teşebbüsünde bulunuldu.

Elinde bıçak ya da benzeri sivri uçlu ve kesici bir alet bulunduğu belirtilen saldırganın, Zeldin konuşma yaptığı sırada sahneye çıktı. Zeldin'in yara almadığı belirtildi. Kimliği belirsiz saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının sosyal medyadan paylaştığı videoda, siyah beyzbol şapkalı adamın elindeki bıçak ya da kesici aletle sahneye çıktığı ve Zeldin'in yüzüne ve boynuna doğru hamle yaptığı görüldü. Saldırganın Zeldin'e defalarca "işin bitti" diye bağırdığı duyuldu.

Zeldin'in kampanya sözcüsü Katie Vincentz Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayda Kongre üyesi ve ekibinin zarar görmediğini belirterek "Zeldin saldırganın bileğini tutarak onu durdurdu, diğerleri de saldırganı yere yatırdı. Kolluk kuvvetleri kişiyi gözaltına aldı" dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.