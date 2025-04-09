Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de Princeton Üniversitesi'ndeki 3 projeye sağlanan yaklaşık 4 milyon dolarlık fon kesilecek | Dış Haberler

        ABD'de Princeton Üniversitesi'ndeki 3 projeye sağlanan yaklaşık 4 milyon dolarlık fon kesilecek

        ABD Ticaret Bakanlığı, New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesinin, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) hedefleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle iklimle ilişkili 3 araştırma projesine sağlanan yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki fonun kesileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Princeton Üniversitesi'nin 4 milyon dolarlık fonu kesildi
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Princeton Üniversitesinin iklimle ilgili 3 araştırma projesinin NOAA'nın mevcut program hedefleriyle uyuşmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, yapılan detaylı incelemeler sonucunda, "abartılı ve mantıksız" iklim tehditlerini teşvik ettiği belirtilen 3 araştırma projesine sağlanan yaklaşık 4 milyon dolarlık fonun kesilmesine karar verildiği aktarıldı.

        Fon kesintilerinin 30 Haziran itibarıyla geçerli olacağı belirtilen açıklamada, ABD'nin bu sayede milyonlarca dolar tasarruf edeceği vurgulandı.

        Princeton Üniversitesine, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli federal kurumlar tarafından sağlanan çok sayıda fon Başkan Donald Trump yönetimi tarafından 1 Nisan'da askıya alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar