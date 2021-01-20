İHA

ABD’de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, bugün görevi Donald Trump’tan devralıyor. Dünyanın merakla beklediği yemin töreni başlarken tören birçok açıdan ilke sahne oluyor. ABD’de uzun bir süre sonra mevcut Başkan Donald Trump halefine görevi devretmek üzere törene katılmadı.

Tören, günler önce gerçekleştirilen Kongre baskının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Korona virüs önlemleri kapsamında katılımında sınırlandırıldığı törene Trump’ın yardımcısı Mike Pence, ABD’nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44. Başkanı Barack Obama ve eşi de törene katıldı.

LADY GAGA , ABD MİLLİ MARŞI'NI OKUDU

Biden’ın kongre binasında düzenlenen törene eşi ile birlikte katıldığı tören Lady Gaga’nın okuduğu Milli Marş ile başladı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor’ın yönettiği törende ilk olarak Kamala Harris yemin etti. Pence’den görevi resmen devralan Harris’in heyecanlı olduğu gözlemlendi. Harris’i ilk tebrik eden Douglas Emhoff oldu.

Harris’in ardından Joe Biden’ın yemin töreni başladı. Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts’ın yönettiği törende Biden yemin ederek resmen göreve başladı.