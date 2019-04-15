Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, ABD'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenilirken, acı haberi alan Doç. Dr. Kozak kızının cenazesini İstanbul'da karşıladı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

DHA'da yer alan habere göre İlayda Kozak'ın cenazesi, dün gece uçakla İzmir'e getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracına alınan İlayda Kozak, defin işlemleri için Örnekköy Mezarlığı´nda bulunan morga kaldırıldı. Genç kızın ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.