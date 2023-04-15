Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

ABD'de yaşayan Türk doktor Sine Aras Akten, Habertürk'e konuştu

New York'taki başarılı Türk doktorlarından Doktor Sine Aras Akten, anlatısal tıp ve toplum sağlığı ile olan ilişkisini, depreme yönelik diyaliz ve böbrek sağlığındaki gelişmeleri ve doktor-hasta hikayelerini kaleme alan kitap serisinin detaylarını Ciner Medya ABD temsilcisi Ali Çınar'a anlattı.

ABD'de yaşayan Türk doktor Sine Aras Akten, Habertürk'e konuştu

Ciner Medya ABD temsilcisi Ali Çınar'ın depreme yönelik diyaliz ve böbrek sağlığı konusundaki sorusuna Doktor Sine Aras Akten "Böbrek bilimlerinde kas gücüne ve kasa ait olan bölümleri sıkıştırdığı kişilerde böbreklerinin çalışmamasına, akut böbrek yetmezliğine sebep veriyor. Ancak bakıyorsunuz ki zaten o bölgede halihazır 8 bin kişide böbrek yetmezliği var. Bunun da üzerine maalesef 1600’e yakın hasta bunun da 1200’e yakını diyalize ihtiyaç duyar oldu. İşte bu noktada da diyalizin ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir süreç yaşıyoruz” diye yanıt verdi.

Son dönemde sıkça adını duyduğumuz anlatısal tıp'a yönelik ise Akten "Bu konuda çok mutluyum. 2015'te ABD'de anlatısal tıp daha sık konuşulur, duyulur hale geldi. Aslına bakarsanız günümüzde her sektörde bir hikaye anlatıcılığı vardır. Fakat tıp alanına geldiğimizde bizim hikayemiz maddi anlamda değil manevi anlamda görülür. O bölüm hep eksik kalırdı. Bizim hastalarla olan ilişkimizin mahremiyeti ve bilginin dışarı çıkmaması gibi özellikle etik kurallarımız olması sebebiyleydi. Ve hep 'Aslında bu hastanın hikayesini anlatsak, diğer hasta için de çok faydalı olacaktı' derdik. İşte buradan başladı. 2015'ten beri bu konuda bir departman oluşturuldu ve bu departman empatiyi artırdı, sağlık çalışanlarının empatisini artırdı, hastaların empatisini artırdı. Belli oranda hastaların da finansal olarak doktor ve kurum etkisini de pozitif olarak artırdığı görülünce departmanlaştı. Son 2-3 yıl içerisinde de master programı gibi özellikle eğitime geçildi. Ben de ilk doktorlarından biri oldu. İlk dönemde Harvard'da sağlık basını nasıl yapılmalı, hikaye nasıl anlatılmalı bunu yapan taraftan nasıl iletilmeli. Burada bir açık vardı. Özellikle anlatılsal tıp bu alanda hem hasta bilgilendirme hem aydınlatma hem de hasta-doktor arasındaki o pürüzlü ilişkiye çok faydalı olacak bir alan olacak" diye konuştu.

Dr. Akten doktor-hasta hikayelerini kaleme alan kitap serisinin detaylarına ilişkin soruya ise "Aslında bir önceki soruya atıf olsun. Doktor hasta ilişkilerinim edebi anlamda anlatılması değişim süreci yaratması adına COVID-19 sürecini atlatan doktorların da iyileşmesi adına kitaplar vardı. Türk doktorun COVID-19 güncesi kitabı ile başladı bu. O ilk örneğidir. Tez konusu oldu hatta. Bu da diğer doktor arkadaşlarımızın sirayet etmesini istediğim bir şeydi. Bu hikayeleri toplamamız gerekiyor çünkü iyileşmemiz gerek. Hem hastanın hem sağlıkçının ikimizin de iyileşebileceği bir sri olsun istemiştik. Şimdi o serinin ikinci kısmı da başlıyor" yanıtını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
SAĞLIK Kızılay: Ulusal kan stokları yeniden yükselme ...
Prof. Dr. Gönen: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 25 Nisan'da Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde faaliyetlere başlayacak
SAĞLIK Cerrahpaşa 25 Nisan'da yeni yerinde faaliyete ...
Romatizma ve varis derdine son! Günde 1 tatlı kaşığı enerji veriyor, cinsel performansı artırıyor
SAĞLIK Romatizma ve varis derdine son! Günde 1 tatlı kaşığı ...
Biz sadece meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize
SAĞLIK Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa ...
En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!
SAĞLIK Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı ...
Neden kendimizi gıdıklayamayız? İnsanlar neden kendini gıdıklayamaz?
SAĞLIK Neden kendimizi gıdıklayamayız?
Uyumadan önce yanınızda bulundurun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!
SAĞLIK Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ...
Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli beslenebilirsiniz?
SAĞLIK Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret!
Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!
SAĞLIK Asla tekrar ısıtıp yememeniz gereken 10 gıda!
Habertürk Sağlık Editörü Ceyda Erenoğlu, Yılın Sağlık Editörü Ödülü'nün sahibi oldu
SAĞLIK Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Haberturk.com'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.