ABD'de yıkılan köprüden nehre düşen işçilerin tamamının cansız bedenine ulaşıldı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 6’ncı işçinin cansız bedeni bulundu.

Yetkililer, haftalarca süren arama çalışmaları sonucunda 37 yaşındaki Guatemalalı Jose Mynor Lopez'in cansız bedenine ulaşıldığını, arama çalışmalarının sonlandırıldığını açıkladı.

Maryland Valisi Wes Moore yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Jose Mynor Lopez, ailesi ve onu seven herkes için dua ediyoruz. Kalıcı destek taahhüdümüzde kararlıyız. 6 Marylandli işçiyi sonsuza kadar hatırlayacağız" dedi. Ekipler daha önce Alejandro Hernandez Fuentes, Dorlian Ronial Castillo Cabrera, Maynor Yasir Suazo-Sandoval, Carlos Daniel Hernandez Estrella ve Miguel Angel Luna Gonzalez'in cansız bedenlerine ulaşmıştı.

NE OLMUŞTU? Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya gitmek üzere 26 Mart’ta yola çıkan Singapur bandıralı “Dali” adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, köprüdeki araçlar ve çalışma yapan işçiler ise nehre düşmüştü. Nehre düşen 8 işçiden 2’si kurtarılmış, 6 işçi için arama çalışması başlatılmıştı. ABD'nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği 4 şeritli köprü, 1977'de hizmete açılmıştı.