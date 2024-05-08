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        Haberler Dünya ABD'de yıkılan köprüden nehre düşen işçilerin tamamının cansız bedenine ulaşıldı

        ABD'de yıkılan köprüden nehre düşen işçilerin tamamının cansız bedenine ulaşıldı

        ABD'nin Baltimore kentinde 26 Mart'ta yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasının ardından nehre düşen son işçinin de cansız bedenine ulaşılması sonucu arama çalışmaları sonlandırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:43
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        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkılmıştı! Çalışmalar sonlandı
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        ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 6’ncı işçinin cansız bedeni bulundu.

        Yetkililer, haftalarca süren arama çalışmaları sonucunda 37 yaşındaki Guatemalalı Jose Mynor Lopez'in cansız bedenine ulaşıldığını, arama çalışmalarının sonlandırıldığını açıkladı.

        Maryland Valisi Wes Moore yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Jose Mynor Lopez, ailesi ve onu seven herkes için dua ediyoruz. Kalıcı destek taahhüdümüzde kararlıyız. 6 Marylandli işçiyi sonsuza kadar hatırlayacağız" dedi.

        Ekipler daha önce Alejandro Hernandez Fuentes, Dorlian Ronial Castillo Cabrera, Maynor Yasir Suazo-Sandoval, Carlos Daniel Hernandez Estrella ve Miguel Angel Luna Gonzalez'in cansız bedenlerine ulaşmıştı.

        NE OLMUŞTU?

        Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya gitmek üzere 26 Mart’ta yola çıkan Singapur bandıralı “Dali” adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, köprüdeki araçlar ve çalışma yapan işçiler ise nehre düşmüştü. Nehre düşen 8 işçiden 2’si kurtarılmış, 6 işçi için arama çalışması başlatılmıştı. ABD'nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği 4 şeritli köprü, 1977'de hizmete açılmıştı.

        Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken kargo gemisinde şu anda 3-4 bin ton ağırlığında demir bulunduğu, geminin hafta sonuna kadar yeniden yüzdürülmesinin planlandığı öğrenildi. Yeniden inşası 2 milyar dolara mal olması beklenen köprünün 2028 sonbaharında açılması planlanıyor.

        Biden yönetimi, yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazının kaldırılması için Maryland eyaletine 60 milyon dolarlık federal bütçe ayırmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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