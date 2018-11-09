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ABD'deki ara seçime Müslüman seçmenin neredeyse tamamı katıldı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin yaptığı sandık çıkış anketine göre, Müslüman seçmenin yüzde 95'i oy kullandı

09.11.2018 - 20:31 | Güncelleme: AA

ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), salı günü yapılan Kongre ara seçimlerinde, Müslüman seçmenin yüzde 95'inin oy kullandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre CAIR'in "Amerikalı Müslüman Seçmenler ve 2018 Ara Seçimleri" başlığıyla yaptığı sandık çıkış anketinde, Müslüman seçmenlerin sandığa gidişine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Anket verilerine göre, ülkedeki Müslüman seçmenin yüzde 95'i oy kullandı. Oy kullanan Müslümanların yüzde 78'i Demokrat, yüzde 17'si de Cumhuriyetçi Parti adaylarını destekledi.

Müslüman seçmenin yüzde 68'i, ABD'de İslamofobi ve Müslüman karşıtlığının arttığını kaydederken, yüzde 17'si de bu iki durumun azaldığı yönünde görüş bildirdi.

Ayrıca, Müslümanlar'ın yüzde 55'i, 2016'daki başkanlık seçimlerinden bu yana siyasete katılımlarının arttığını aktardı.

CAIR Başkanı Nihad Awad, "Müslümanların seçimlere yüksek katılım oranı, ABD'deki Müslüman ve diğer azınlıkların seçimlerden galibiyet kazanması, siyasi sistemimizin gücünün ve farklılığının bir teyididir. Ayrıca bu durum, Trump yönetiminin bölücü ve korkutmaya dayalı politikalarına da ders niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre ara seçimleri, 2000 yılından bu yana en fazla Müslüman adayın yarıştığı seçim olma niteliğini taşıyor. Seçimlere, Michigan ve Minnesota eyaletlerinden katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" oldu.

Öte yandan seçimlerde yarışan ve eşi Türk asıllı olan Lauren Arikan da Maryland Eyalet Meclisine girmeye hak kazandı.

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