ABD'deki gizemli dronelar

ABD'de kasım ayının ortalarından beri sırrı bir türlü çözülemeyen dronelar görülüyor. Özellikle Atlas Okyanus'un kıyısında bulunan New Jersey ve New York Eyaletlerinde gözlemlenen dronelarla ilgili yetkililer hâlâ bir açıklama sunabilmiş değil.

ABD Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, gizemli dronelarla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ancak henüz bir netice elde edemediklerini duyurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre dronelar bir masa büyüklüğünde.

Droneların İran tarafından yönlendirildiği iddialarına cevap veren Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, iddiaların mesnetsiz olduğunu ifade etti. New Jersey sakinlerinin büyük çoğunluğu ise droneların Atlas Okyanusu'ndan geldiğini düşünüyor. REKLAM HALK AÇIKLAMA İÇİN BASKI YAPIYOR New York'ta yetkililere baskılar artıyor. Gizemli dronelar sebebiyle tedirgin olan New Yorklular, artık bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyor.