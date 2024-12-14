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        Haberler Dünya ABD'deki gizemli dronelar | Dış Haberler

        ABD'de kaynağı belli olmayan drone'lar gökyüzünde sıkça görülmeye başlandı

        ABD'de kaynağı belli olmayan dronelar New Jersey Eyaletinde sık görülmeye başlandı. Halkta endişe uyandıran dronelarla ilgili henüz net bir açıklama yapılamadı. ABD Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby "Henüz halkı tehdit edecek bir durum yok ancak bu araçların kaynağının ne olduğunu çözebilmiş değiliz." dedi. Bir sır hâline gelen dronelar, hâlâ New Jersey ve komşu eyaleti New York'ta görülmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 00:33 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:52
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        ABD'deki gizemli dronelar
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        ABD'de kasım ayının ortalarından beri sırrı bir türlü çözülemeyen dronelar görülüyor. Özellikle Atlas Okyanus'un kıyısında bulunan New Jersey ve New York Eyaletlerinde gözlemlenen dronelarla ilgili yetkililer hâlâ bir açıklama sunabilmiş değil.

        ABD Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, gizemli dronelarla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ancak henüz bir netice elde edemediklerini duyurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre dronelar bir masa büyüklüğünde.

        Droneların İran tarafından yönlendirildiği iddialarına cevap veren Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, iddiaların mesnetsiz olduğunu ifade etti. New Jersey sakinlerinin büyük çoğunluğu ise droneların Atlas Okyanusu'ndan geldiğini düşünüyor.

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        HALK AÇIKLAMA İÇİN BASKI YAPIYOR

        New York'ta yetkililere baskılar artıyor. Gizemli dronelar sebebiyle tedirgin olan New Yorklular, artık bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyor.

        CNN'e konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Josh Gottheimer halkın endişe etmekte haklı olduğunu ifade ederek "Yetkililer, halka yeterli açıklamada bulunmuyor. Halk da elbette endişe ediyor. Halkı bilgilendirme sorumlulukları var. İlgili yetkililere konuyla ilgili açıklama yapmaları için yazılı talepte bulundum ancak hiçbir açıklama yapmıyorlar" dedi.

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