ABD'deki gizemli dronelar

ABD'de kaynağı belli olmayan drone'lar gökyüzünde sıkça görülmeye başlandı ABD'de kaynağı belli olmayan dronelar New Jersey Eyaletinde sık görülmeye başlandı. Halkta endişe uyandıran dronelarla ilgili henüz net bir açıklama yapılamadı. ABD Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby "Henüz halkı tehdit edecek bir durum yok ancak bu araçların kaynağının ne olduğunu çözebilmiş değiliz." dedi. Bir sır hâline gelen dronelar, hâlâ New Jersey ve komşu eyaleti New York'ta görülmeye devam ediyor.

