ABD'deki sağlık tesislerinde ölümcül risk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

ABD'deki sağlık tesislerinde ölümcül risk

ABD'de ölümcül ve ilaca karşı yüksek dirençli bir mantarın uzun süreli bakım hastanelerinde ve çok hasta insanlara bakan diğer sağlık tesislerinde "endişe verici bir oranda" yayıldığı duyuruldu

ABD'deki sağlık tesislerinde ölümcül risk
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün yaptığı açıklamada, ölümcül ve ilaca karşı yüksek dirençli bir mantarın uzun süreli bakım hastanelerinde ve çok hasta insanlara bakan diğer sağlık tesislerinde "endişe verici bir oranda" yayıldığını duyurdu.

VAKALAR ARTIYOR

CDC verilerine göre, Candida auris olarak bilinen maya türünden kaynaklanan mantar enfeksiyonları 2019'da 476'dan 2021'de 1.471'e yükselerek ulusal çapta üç kat arttı. Bir kişinin mantarı taşıdığı ancak enfekte olmadığı vakalar ise aynı dönemde neredeyse dört kat artarak 1.077'den 4.040'a çıktı. Ön veriler, sayıların artmaya devam ettiğini gösteriyor.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, bilim insanları, bağışıklık sistemleri onunla savaşabilen sağlıklı insanlar için mantarın bir tehdit oluşturmadığını söylüyor. Ancak solunum cihazına bağlı bakımevi hastaları ve kemoterapi gören kanser hastaları gibi tıbbi açıdan hassas kişiler için tehlike oluşturuyor. Hastanede yatan kan dolaşımı enfeksiyonu gelişmiş kişilerin yüzde 30 ila 70'inin öldüğü tahmin ediliyor.

SAĞLAM ENFEKSİYON KONTROL PLANLARINA İHTİYAÇ VAR

CDC uzmanları, mantarın bulaşmasını azaltmak için sağlam enfeksiyon kontrol planlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nin bulaşıcı hastalıklar bölümünde tıp profesörü olan William Schaffner, "Mantarlar bir hastaneye girerse, kontrol edilmesi ve dışarı çıkarılması çok zordur" dedi.

CDC sağlık görevlisi ve mantarın yayılımını detaylandıran makalenin baş yazarı Meghan Lyman, mantarın yüzeylerde uzun süre kalması nedeniyle hastanelerin kapsamlı bir şekilde temizlenmesinin zor olduğunu ve sağlık ortamlarında yaygın olarak kullanılan bazı dezenfektanların bu mantara karşı işe yaramadığını söyledi.

Koronavirüs pandemisi, sağlık çalışanlarının virüsün solunum yoluyla yayılmasını engellemek ve hasta akınına yetişmek için sınırlı kaynaklarla mücadele etmesi nedeniyle bu zorlukları daha da artırdı.

İLK KEZ 2016'DA TESPİT EDİLDİ

Yetkililer Candida'yı ilk kez 2016 yılında ABD'de tespit etti. Mantar, farklı antifungal ilaç sınıflarına karşı dirençli olduğu için ciddi bir küresel halk sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor. Genellikle ilk uygulanan tedavi olan ekinokandin ilaçlara karşı direnç ABD'de nadir görülse de araştırmacılar az sayıda ama giderek artan sayıda vakanın bu ilaç sınıfına direnç göstermesinden endişe duyuyor.

Lyman, "Hazırlık aşamasında birkaç antifungal var, bu da bize biraz umut veriyor" dedi.

Mantar şu anda eyaletlerin yarısından fazlasında tespit edildi. 17 eyalet ilk vakalarını 2019 ile 2021 yılları arasında tespit etti. CDC, yayılmanın çoğunun, hastaların ventilatörlere bağlı olma olasılığının daha yüksek olduğu uzun süreli akut bakım hastanelerinde ve uzman bakım tesislerinde meydana geldiğini söyledi. Tarama, özel ekipman gerektirdiği ve ABD genelinde eşit olmayan bir şekilde yürütüldüğü için vaka sayıları muhtemelen düşük tahmin ediliyor.

CANDIDA EVRİMLEŞİYOR

Candida kan dolaşımında, kalpte ve beyinde ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor. CDC kaç kişinin öldüğünü takip etmiyor ve en yüksek risk altındaki hastalar genellikle yaşam mücadelesi verirken ölüm nedenini anlamak zor olabiliyor.

10 yıldan uzun bir süre önce Hindistan, Güney Afrika ve Güney Amerika'da tespit edilen mantarın ortaya çıkışı araştırmacıları şaşırttı. Mantarlar genellikle insan vücudunun sıcaklığına dayanamaz; ancak önde gelen bir teori, Candida'nın ısınan bir dünyada hayatta kalmak için evrimleştiği için artık bunu yapabildiğini öne sürüyor.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda mikrobiyolog olan ve mantarı inceleyen Arturo Casadevall, "İklim değişikliği ya da küresel ısınma bu şekilde hastalıklara yol açabilir çünkü çevredekiler hayatta kalmak için uyum sağlamak zorundadır" dedi.

Casadevall, CDC, hastanelerin gözetim, el hijyeni ve uygun dezenfektanlarla derinlemesine temizlik üzerinde durması halinde Candida'nın yayılmasının durdurulabileceğini söylüyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Difüzyon testi Covid-19 sonrası, akciğer ve kalp anormalliklerinin tanı ve takibinde çok önemli
SAĞLIK Covid-19’u unuttuk ama kurtulmadık! Bu test çok ...
RAMAZANDA KİLO VERMEK: Ramazanda oruç tutarak kilo vermek mümkün mü? Ramazanda nasıl kilo verilir?
SAĞLIK Ramazanda oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
İnme geçiren yaşlı kadının 28 gün aç ve susuz bırakıldığı iddia edildi
SAĞLIK İnme geçirdi, 28 gün aç ve susuz tutuldu!
Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!
SAĞLIK Oruç tutarken en çok yapılan 8 hata
Son dakika haberi Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni personel alınacak
SAĞLIK Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni ...
Ramazan'ı 8 adımda sağlıklı karşılayın! Ramazan'a hazırlık nasıl olmalı? İşte Ramazan öncesi yapılması gerekenler
SAĞLIK Ramazan'ı 8 adımda sağlıklı karşılayın!
Oruç tutmayı kolaylaştırabilirsiniz! Uzmanlar öneriyor: Bu besinler tokluk hissi sağlıyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Tokluk hissi sağlayan oruç dostu besinler
Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal yöntem
SAĞLIK Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son ...
Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor! Kalp sağlığına ne iyi gelir?
SAĞLIK Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin!
Dudak kuruluğu yaşayanlar dikkat! Ciddi hastalık belirtisi olabilir, geç olmadan önlem alın!
SAĞLIK Dudak kuruluğu ciddi hastalık belirtisi olabilir!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.