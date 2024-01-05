ABD'den Batı Şeria ve Gazze için 'tek yönetim' önerisi

ABD'den Batı Şeria ve Gazze için 'tek yönetim' önerisi

ABD'den Batı Şeria ve Gazze için 'tek yönetim' önerisi ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin ileride tartışılması gerektiğini belirtti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, soru üzerine, "Burada, daha sonra yapacağımız belirli konuşmaların değerlendirmesini yapmak istemiyorum, ancak genel olarak, Batı Şeria ile Gazze'yi Filistin liderliği altında birleştiren bir yönetim ihtiyacını tartışacağımızı söyleyeceğim." dedi.

Detaylı bilgi vermekten çekinen Miller, bu konuda ayrıntıların ne olması gerektiğiyle ilgili, "özel diplomatik görüşmelerde tartışmalar yapılması gerektiğini" dile getirmekle yetindi.

AA'nın haberine göre; Miller, Gazze’de seçimle iktidara gelen Hamas yönetiminin yerine kimin, hangi yöntemle geleceği konusuna da değinmedi.

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"UKRAYNA'NIN BU SAVAŞTAN BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR EKONOMİYLE ÇIKACAĞI OLDUKÇA AÇIK"

Sözcü Miller, Ukrayna topraklarında devam eden savaşın Rusya'nın lehine döndüğünü söyleyemeyeceğini belirtti.

Miller, bu konudaki soruya, "İnsanların çoğu zaman bu savaşın gerçek çıkarlarını, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in asıl hedefinin ne olduğunu, Ukrayna'nın gerçekte neyi başardığını ve neyi başarmaya devam ettiğini unuttuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna'ya karşı bir "fetih savaşı" başlattığını söyleyen Miller, "Ukrayna'yı ele geçirmek istediğini, hükümeti iktidardan düşürmek istediğini, Ukrayna'yı Rusya'ya dahil etmek istediğini unutmayın." diye konuştu.

Dışişleri Sözcüsü, Ukrayna'nın "savaşın ilk haftalarında Rusya'nın ele geçirdiği toprakların yaklaşık yarısını geri almayı başardığına" ve son birkaç haftadır savaş alanında "kazanımlar elde etmeye devam ettiğine" değindi.

Matthew Miller, "Bu savaşın nihai sonuçlarına baktığınızda, Ukrayna'nın bu savaştan bağımsız, güçlü ve gelişmiş bir ekonomiyle çıkacağı oldukça açık." şeklinde konuştu.

Miller, Rusya'nın ABD'yi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diplomatik çalışmaları yapmaktan "hiçbir şekilde alıkoymadığını" kaydetti.