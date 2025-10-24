Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yaptırım | Dış Haberler

        ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yaptırım

        ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'ye yönelik yaptırım uygulanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 23:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 01:31
        ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yaptırım
        ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da aralarında olduğu 4 ismi yaptırım listesine ekledi.

        ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendiği, bu kişilere yaptırım uygulanacağı belirtildi.

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yazılı açıklamasında, Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savundu.

        Bessent, "Bugün Başkan Trump, ulusumuzu korumak ve ülkemize uyuşturucu kaçakçılığına müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça belirtmek için güçlü adımlar atıyor." ifadesini kullandı.

        PETRO: DİZ ÇÖKMEYECEĞİM

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisiyle birlikte eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'yi yaptırım listesine alan ABD'ye tepki göstererek, "Asla diz çökmeyeceğim." dedi.

        Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin kararını (OFAC) değerlendirdi.

        Cumhurbaşkanı Petro, söz konusu karardan Kolombiya asıllı Cumhuriyetçi Parti üyesi Senatör Bernie Moreno'yu sorumlu tuttu.

        "Asla diz çökmeyeceğim" diyen Petro, şu ifadeleri kullandı.

        "Bernie Moreno'nun tehdidi gerçekten gerçekleşti. Ben, eşim ve çocuklarım OFAC listesine alındık. Savunmamı, ABD'den Dany Kovalik adlı avukat yürütecek. On yıllar boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla etkili bir şekilde mücadele etmiş olmama rağmen, bugün kokain tüketimini durdurmak için bu kadar çaba gösterdiğimiz bir toplumun hükümeti tarafından, bana böyle bir yaptırım uygulanıyor. Tam bir paradoks; ancak bir adım bile geri atmayacağım."

        Trump, Petro'yu hedef almıştı

        ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya lideri Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor." demişti.

        Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini ileri süren Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.

        Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.

