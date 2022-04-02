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ABD'den Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken hamle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

New York Times'ın haberine göre, gazeteye konuşan yetkili, ABD yönetiminin özellikle Sovyet yapımı tankları görüşmesinin sebebinin Ukrayna birliklerinin bu tankları kullanmayı daha iyi bilmesi olduğunu söyledi. Eğer resmi olarak onaylanırsa bu, savaşta ilk kez ABD'nin tank transferine yardım ettiği anlamına gelecek.

Yetkili, transferlerin yakında başlayacağını söylsese de kaç tank gönderileceğini veya hangi ülkelerden geleceğini söylemeyi reddetti. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Ukrayna'nın Donbas'taki Rus hedeflerine uzun menzilli topçu saldırıları düzenlemesine de izin vereceklerini söyledi.

ABD DESTEĞİNİ ARTIRIYOR

Tankların gelişi 5 haftalık savaşta yeni bir aşamanın başka işareti olabilir. Bu haftanın başlarında Rus yetkililer, çabalarını Rus destekli ayrılıkçıların 2014'ten beri Ukraynalı askerlerle savaştığı doğu Ukrayna'ya odakladıklarını belirtmişlerdi.

Zelenskiy Pazar günü NATO müttefiklerine, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah transferlerinin temelini oluşturan tanksavar ve uçaksavar silahlarına ek olarak tanklar ve uçak çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, Biden'ın Polonya'da üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüşmesinden bir gün sonra yaptığı açıklamalarda, özellikle tanklar istediğini vurgulamıştı. Geçmişte Biden yönetimi, Ukrayna'ya sağladığı silahlara savunma amaçlı demeye özen göstermiş ve daha küçük, kolay taşınabilir silahlara odaklanmıştı. Ancak savaş ilerledikçe, savunmanın tanımı daha esnek hale geldi.

Tankların transferine yardım kararı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın kara ilerlemesini püskürtmeye devam etmesiyle geldi. Pentagon yetkilileri, Rusya'nın Donbas'a dönmesinin ve başkent Kiev'i ele geçirmekten uzaklaşmasının, Rus kuvvetlerinin ülkenin orta kesiminde duraklamasından sonra Moskova için bir zorunluluk olabileceğine dikkat çekiyor.

PUTİN'İN YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Çarşamba günü Biden yönetimi yetkilileri, gizliliği kaldırılmış ABD istihbaratına atıfta bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanları tarafından Rus ordusunun Ukrayna'daki sorunları hakkında yanlış bilgilendirildiğini söylemişti.

Rus yetkililer ise iddialara karşı çıkmış ve Kremlin Perşembe günü bunu "kötü sonuçlara" yol açabilecek durumun "tamamen yanlış anlaşılması" olarak nitelendirmişti.