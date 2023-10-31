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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi - Dünya haberleri

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:32
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
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        ​​​​​​​Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi’nde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken’ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

        Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze’de çocukları kurtarın” ve “Şimdi ateşkes” şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı.

        Söz konusu protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler, Blinken’ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

        Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, “Gazze’ye özgürlük” şeklinde yazılar olduğu da görüldü.

        Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Senato Ödenek Komitesi önünde, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail’e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna’ya olmak üzere değişik kalemler içeren Kongreden toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında bugün ifade veriyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Blinken
        #gazze
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