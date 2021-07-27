ABD Dışişleri Bakanı ile görüşen Tunus Cumhurbaşkanı'ndan

AA

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün akşam Kays Said'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede "meşruiyete, insan haklarına ve özgürlüklere saygı konusunda istekli olduğunu" ifade eden Said, "alınan önlemlerin, anayasal kurumları korumak, devleti korumak ve toplumsal barışı sağlamak için Anayasa'nın 80'inci maddesinin uygulanması" kapsamında olduğunu savundu.

Blinken da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'le "iyi bir telefon görüşmesi" yaptıklarını, Tunus'taki durumu ele aldıklarını ve ülke demokrasisine desteğini bildirmişti.

ABD'li Bakan, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise "Cumhurbaşkanı Said'i Tunus'ta yönetimin temeli olan insan hakları ve demokratik teamüllere bağlı kalması konusunda teşvik ettim. Tüm siyasi aktörler ve Tunus halkı ile açık diyaloğu sürdürmesi çağrısında bulundum." ifadelerini kullanmıştı.

- Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.