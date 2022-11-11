ABD Federal Ticaret Komisyonu, Twitter’daki gidişatın 'derin endişe' verdiğini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Twitter’daki gidişatın 'derin endişe' verdiğini açıkladı

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Twitter’da gizlilik ve güvenlikten sorumlu kişilerin istifalarının ‘derin endişe’ kaynağı olduğunu açıkladı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Twitter’daki gidişatın 'derin endişe' verdiğini açıkladı
BBC TÜRKÇE
Musk ve Twitter logosuGetty Images

Komisyon, Elon Musk için de ‘kanunun üzerinde değil’ açıklamasını yaptı.

Musk’ın Twitter’ı devralması sonrası sular durulmuyor.

Milyarder işadamı, şirketi devraldıktan sonra binlerce çalışanı kovdu.

Kalan çalışanların ise iflasın ihtimal dahilinde olduğuna yönelik şirket içi bir mesaj aldığı bildiriliyor.

Daha önce içerik moderatörlerinin çoğunun işlerinin başında olduğunu açıklayan Twitter'ın Güvenlik ve Güvenilirlik Müdürü Yoel Roth, Perşembe günü artık şirkette olmadığını gösterecek şekilde uygulama profilini güncelledi.

İlgili departmanlardaki iki üst düzey çalışanın daha istifa ettiği de bildiriliyor.

Bu ayrılıklar, Twitter’ın sektör kurallarını ihlal etme riskini artırabilir.

Şirket Mayıs ayında kullanıcı verilerini satmak suçlamasıyla 150 milyon dolar ceza almıştı.

Federal Ticaret Komisyonu Halkla İlişkiler Direktörü Douglas Farrar, gelişmeler sonrası “Twitter’da yaşananları derin endişe ile izliyoruz” dedi.

Farrar bir ihlal olduğunu söylemedi ama “Hiçbir CEO ya da şirket kanunun üzerinde değildir” mesajı verdi.

Direktör Farrar, ellerinde kurallara uyulmasını sağlayacak mekanizmalar olduğunu da hatırlattı.

Twitter’la ilgili endişelerin arasında, yöneticilerin kovulması ya da istifası nedeniyle, sektör kurallarına uyulmasını gözetecek iş gücünün eksilmesi de yer alıyor.

Bu yanında, yaşananların büyük reklam verenleri endişelendirdiği konusu da gündemde…

Twitter logosu ve MuskGetty Images

Twitter gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde ediyor ancak bazı büyük firmalar şirkette yaşananlar karşısında, izle - gör tutumuna geçti.

Bir yemek firması olan Chipotle Mexican Grill, ‘uygulamanın alacağı yönü anlayana kadar’ reklamları durdurduğunu açıkladı.

General Motors, Volkswagen ve Audi gibi firmalar da benzer adımlar atıyor.

Tüm bunların ışığında Musk’ın çalışanlara verdiği, iflasın ihtimal dışı olmadığı mesajı da gündeme geldi.

Twitter BBC’nin bu konudaki sorularını yanıtlamadı.

New York Times, işten çıkarmalardan şirketin iletişim bölümünün ciddi şekilde etkilendiğini kaydediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Belçika’da haftada 5 gün yerine 4 gün mesai başlıyor
BBC Belçika’da haftada 5 gün yerine 4 gün mesai başlıyor
İngiltere: Eski Maliye Bakanı Kwarteng mini bütçe krizine ilişkin ilk kez konuştu ve Liz Truss'ı uyardığını savundu
BBC İngiltere: Eski Maliye Bakanı Kwarteng mini bütçe ...
İ﻿spanya'da içinde 44 ev bulunan bir köy 260 bin euroya satışa çıktı
BBC İ﻿spanya'da içinde 44 ev bulunan bir köy 260 bin ...
C﻿OP27: İklim Zirvesi'ne katılan fosil yakıt endüstrisi delegeleri yüzde 25 arttı
BBC C﻿OP27: İklim Zirvesi'ne katılan fosil yakıt ...
Başka bir gezegende hayat bulursak ne yapacağımızı biliyor muyuz?
BBC Başka bir gezegende hayat bulursak ne yapacağımızı ...
A﻿BD, Rusya'nın savaşta 100 bin asker kaybettiğini tahmin ediyor
BBC A﻿BD, Rusya'nın savaşta 100 bin asker kaybettiğini ...
Ara seçim sonuçları D﻿onald Trump'ın olası 2024 başkan adaylığı için ne anlatıyor?
BBC Ara seçim sonuçları D﻿onald Trump'ın olası 2024 ...
Brittney Griner: Rusya'da mahkum olan basketbol yıldızı zorunlu çalışma kampına gönderildi
BBC Brittney Griner: Rusya'da mahkum olan basketbol ...
A﻿BD Başkanı Biden: 'Demokratlar için iyi bir geceydi'
BBC A﻿BD Başkanı Biden: 'Demokratlar için iyi bir ...
İtalya’nın denizde bloke ettiği 213 göçmenin karaya inmesine izin verildi
BBC İtalya’nın denizde bloke ettiği 213 göçmenin karaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.