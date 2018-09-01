ABD Filistinli mültecilere yardımı durdurdu

UNRWA'nın sağladığı hizmetler arasında eğitim de var.

ABD, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yaptığı yardımları tamamen durdurma kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kuruluşu "düzeltilemeyecek kadar defolu" olarak tanımladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "ABD yönetiminin konuyu dikkatli bir şekilde incelediğini ve UNRWA'ya artık yardım yapılmayacağını" söyledi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyna ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada kararı, "halkına karşı bir saldırı" olarak yorumladı.

Rudeyna, "UNRWA'yı ortadan kaldırmaya ne ABD ne de herhangi bir başka ülkenin gücünün yeteceğini" söyledi.

UNRWA sözcülerinden Chris Gunness ise Twitter'dan paylaştığı bir dizi mesajında kuruluşu savundu.

Gunness, "UNRWA'nın okullarının, sağlık merkezlerinin ve acil durum yardımı programlarının 'düzeltilemeyecek kadar defolu' olduğu eleştirisine en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz" dedi.

UNRWA nedir?

UNRWA, 1948 Arap-İsrail savaşının ardından yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan yüzbinlerce Filistinliye yardım için kuruldu.

Kuruluş bugün, Orta Doğu çapında beş milyon kişinin sağlık, eğitim ve sosyal hizmet ihtiyaçlarına destek oluyor.

Ülke bazında UNRWA'ya en büyük mali katkıyı sağlayan ABD, 2016 yılında 368 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu. Bu, kuruluşun bölgedeki faaliyetlerinin yüzde 30'ına denk düşüyor.

ABD, URWA'nın harcamalarla ilgili daha fazla hesap veren bir kuruluş olmasını talep ediyor.

ABD, Ocak ayında kuruluşa 60 milyon dolar yardımda bulunmuş, 65 milyon dolarlık yardım planını ise değerlendirmeye almıştı. Bu 65 milyon dolarlık yardımın iptal edilmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cuma günü, UNRWA'nın mali krizinin bölgede istikrarsızlığını artırdığını, bu yüzden ülkesinin kuruluşa yardımı artıracağını açıklamıştı.

UNRWA, bütçesindeki açığı kapatmak için Ocak ayında küresel çapta yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında yaptığı açıklamada artık bölgeye yardım için büyük paralar harcamayacaklarını söylemişti.

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