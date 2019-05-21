Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ABD Huawei’ye 90 günlük 'nefes kredisi' verdi, bundan sonra ne olacak?

HABERTURK.COM

ABD, Huawei’ye yönelik yasağını 90 günlüğüne kısmen askıya aldı. Peki bu sürenin sona ereceği 19 Ağustos’tan sonra neler değişecek? Huawei telefon kullananlar, Android Q (Android 10) ile tanışabilecek mi? ABD’nin yasağı Türkiye’de kaç kullanıcıyı etkiliyor? İşte merak edilen bu sorunların cevapları… Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

Huawei yasağı

ABD ile Çinli teknoloji firması Huawei arasında geçen hafta başlayan ve önce şirketin “kara listeye” alınması ve ardından Google’ın Çinli şirketle işbirliği askıya aldığını duyurmasıyla zirveye çıkan gerilim de yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarının 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

19 Ağustos 2019’da sona erecek olan bu beçiş süreci boyunca Huawei, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.

Böylece Çinli şirket, kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam edebilecek ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilecek.

Ancak Huawei, halen yeni ürünler hayata geçirmek için ABD’li şirketlerden malzemesi almaktan men edilmiş durumda.

Peki bu 90 günlük geçici lisans süresi dolunca ne olacak? Huawei marka telefon kullananlar için tehlike ortadan kalktı mı? İkinci sorunun cevabı olarak ‘hayır’ diyerek, ayrıntılara göz atalım.

Öncelikle, ABD Ticaret Bakanlığı’nın bu son duyurusunun ardından Google’ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Dün Google’ın Android platformundan yapılan resmi açıklamada, “ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz” denilmişti.

GOOGLE NE YAPACAK?

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre açıklamada, “mevcut” kelimesinin altı çizilerek, Huawei’nin bundan sonra çıkaracağı akıllı telefonlarda Google uygulamalarına erişimin olamayacağı mesajı da verilmişti.

Diğer bir deyişle şu anda Huawei marka telefonu olanlar için en azından 90 gün boyunca bir değişiklik olmayacak, Google ile Andorid uygulamalarını ve resmi yazılım güncellemelerini almaya devam edebilecekler. Huawei’nin bu 3 aylık süre içinde piyasaya sunacağı yeni modelleri alanlar da yine bu hizmetlere erişebilecek.

Ancak 19 Ağustos’tan sonra top ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının seyrine bağlı olarak Huawei’ye geçecek. Bu kapsamda Huawei de dün yaptığı açıklamada, tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunulacağı belirtilerek, “tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz” denilmişti.

Yani Huawei, bir yandan hem mevcut hem de yeni çıkartacağı modelleri için güvenlik güncellemeleri sunacak diğer yandan da kendi mobil işletim sistemini geliştirme çalışmalarını sürdürecek.

HUAWEI KULLANANLAR ANDROID 10’A GEÇEBİLECEK Mİ?

Bu ticaret savaşının ortasında kalan Huawei telefon kullananların en çok merak ettiği sorulardan biri, hiç şüphesiz ki, “Telefonum Android güncellemesi alabilecek mi?”. ABD’nin 90 günlük geçici vizesi, bu konuda Huawei’ye kısa bir nefes aldırdı. Ancak mevcut koşullar devam ederse, yeni çıkacak Android sürümleri konusunda durum pek de iç açıcı değil.

Google’ın mobil işletim sistemi Android’in şu andaki en güncel ana sürümü Android 9 Pie. ABD’li teknoloji devi, her yıl Android’in yeni sürümünü çıkartıyor ve 2016 yılından bu yana son kullanıcılara sunulan yeni Android sürümü (Android 7, 8 ve 9’da olduğu gibi) hep Ağustos ayında geldi.

Google’ın şu anda “Android Q” adıyla beta sürümünü geliştirdiği yeni Android versiyonu olan Android 10’un da Ağustos 2019’da son kullanıcılara sunulması bekleniyor. Dolayısıyla hem ABD Ticaret Bakanlığı hem de Google cephesinden yapılan açıklamalar dikkate alındığında, Huawei telefonların Android 10 ile tanışması, mevcut koşullarda oldukça zor görünüyor. ‘Mevcut koşullar’ diyoruz, çünkü malum ticaret savaşında her gün yeni bir aşamaya evriliyoruz.

Sonuç olarak mevcut Huawei kullanıcıları, 19 Ağustos’tan sonra Google Play uygulamalarını kullanmaya devam edebilecek, ancak yeni Android versiyonlarına geçemeyecek.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bir yandan Huawei’nin satışlarının olumsuz etkilenmesi beklenirken, diğer yandan da pazarda Huawei ve Honor markalı telefonların hem yeni hem de ikinci el fiyatlarının aşağı inmesi kuvvetle muhtemel olabilecek.

TÜRKİYE’DE SON DURUM NASIL?

2019 yılının ilk çeyreği için açıklanan resmi rakamlara bakıldığında, Huawei’nin küresel akıllı telefon pazarında yüzde 19’luk bir payı bulunuyor. Bu oran ile Çinli şirket, Samsung’un hemen ardından ikinci durumda, Apple’ın ise üstünde yer alıyor. Türkiye akıllı telefon pazarında da sıralama benzer şekilde; Samsung birinci, Huawei ikinci ve Apple üçüncü sırada bulunuyor.

Aylık yeni akıllı telefon satışlarına bakıldığında Huawei’nin Türkiye’de Ağustos 2017 itibariyle sadece yüzde 3.2 olan pazar payı, Ağustos 2018’de yüzde 21.3’e çıkmıştı. Şubat 2019’da yüzde 29.7 olan bu pay, en son veri olan Mart 2019’da ise yüzde 29.9’a kadar yükseldi. Diğer bir deyişle Türkiye akıllı telefon pazarında satılan yaklaşık her 3 telefondan biri Huawei’den geldi.

4 MİLYONLUK CİHAZ SATILDI

Peki Türkiye’de aktif olarak kullanılan akıllı telefonların dağılımında durum nasıl? Bu konuda Huawei cephesinden resmi bir açıklama yapılmıyor. Ancak telekomünikasyon sektörü kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Türkiye pazarında şu ana kadar satılan toplam Huawei markalı telefon sayısının 4 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2018 Yılı 4. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’na göre Türkiye’de 4.5G uyumlu cihaz sayısı 46.8 milyon düzeyinde. Küresel pazar araştırma kuruluşu StatCounter’ın üretici bazında mobil cihaz kullanımındaki pazar payı verilerine göre Türkiye’de aktif olarak kullanılan akıllı telefonların yüzde 8.7’sini Huawei’nin telefonları oluşturuyor.

Bu iki veri dikkate alındığında da Türkiye’de yaklaşık 4 milyon adet Huawei markalı cihazın bulunduğu tahmin ediliyor. Sonuç olarak ABD ile Çin arasındaki ticaret düellosu, Türkiye’de bulunan bu 4 milyon cihazı kullananları da yakından ilgilendiriyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Huawei Kurucusu: Erteleme kararını önemsemiyoruz
TEKNOLOJİ'ABD bizi hafife aldı'
ABD'den son dakika Huawei kararı! Huawei'ye uygulanan kısıtlama...
TEKNOLOJİABD Huawei kararını erteledi
Google'ın Huawei kararı Android'i nasıl etkileyecek?
TEKNOLOJİGoogle kendi ayağına mı sıktı?
Huawei'den son dakika açıklama: Google kararı sonrası Huawei'den cevap!
TEKNOLOJİHuawei'den Google kararı sonrası açıklama
SON DAKİKA! Google'dan Huawei kararı
TEKNOLOJİGoogle'dan Huawei kararı
'Trollerin heykelini dikmeyeceğiz!
TEKNOLOJİ'Trollerin heykelini dikmeyeceğiz'
WhatsApp durumu nasıl kapatılır? WhatsApp durum hikayelerini silme işlemi
TEKNOLOJİWhatsApp durumu nasıl kapatılır?
Mobil oyun sektörü 140 milyar dolara ulaştı
TEKNOLOJİMobil oyun sektörü 140 milyar dolara ulaştı
Bitcoin yarım saatte 1100 dolar değer kaybetti
TEKNOLOJİBir anda çakıldı
Google Canlı Altyazı uygulaması ile tarih yazmaya hazırlanıyor!
TEKNOLOJİDeşifre tarih oluyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X