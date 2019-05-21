ABD ile Çinli teknoloji firması Huawei arasında geçen hafta başlayan ve önce şirketin “kara listeye” alınması ve ardından Google’ın Çinli şirketle işbirliği askıya aldığını duyurmasıyla zirveye çıkan gerilim de yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarının 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

19 Ağustos 2019’da sona erecek olan bu beçiş süreci boyunca Huawei, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.

Böylece Çinli şirket, kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam edebilecek ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilecek.

Ancak Huawei, halen yeni ürünler hayata geçirmek için ABD’li şirketlerden malzemesi almaktan men edilmiş durumda.

Peki bu 90 günlük geçici lisans süresi dolunca ne olacak? Huawei marka telefon kullananlar için tehlike ortadan kalktı mı? İkinci sorunun cevabı olarak ‘hayır’ diyerek, ayrıntılara göz atalım.

Öncelikle, ABD Ticaret Bakanlığı’nın bu son duyurusunun ardından Google’ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Dün Google’ın Android platformundan yapılan resmi açıklamada, “ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz” denilmişti.

GOOGLE NE YAPACAK?

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre açıklamada, “mevcut” kelimesinin altı çizilerek, Huawei’nin bundan sonra çıkaracağı akıllı telefonlarda Google uygulamalarına erişimin olamayacağı mesajı da verilmişti.

Diğer bir deyişle şu anda Huawei marka telefonu olanlar için en azından 90 gün boyunca bir değişiklik olmayacak, Google ile Andorid uygulamalarını ve resmi yazılım güncellemelerini almaya devam edebilecekler. Huawei’nin bu 3 aylık süre içinde piyasaya sunacağı yeni modelleri alanlar da yine bu hizmetlere erişebilecek.

Ancak 19 Ağustos’tan sonra top ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının seyrine bağlı olarak Huawei’ye geçecek. Bu kapsamda Huawei de dün yaptığı açıklamada, tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunulacağı belirtilerek, “tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz” denilmişti.

GOOGLE KENDİ AYAĞINA MI SIKTI?

Yani Huawei, bir yandan hem mevcut hem de yeni çıkartacağı modelleri için güvenlik güncellemeleri sunacak diğer yandan da kendi mobil işletim sistemini geliştirme çalışmalarını sürdürecek.

HUAWEI KULLANANLAR ANDROID 10’A GEÇEBİLECEK Mİ?

Bu ticaret savaşının ortasında kalan Huawei telefon kullananların en çok merak ettiği sorulardan biri, hiç şüphesiz ki, “Telefonum Android güncellemesi alabilecek mi?”. ABD’nin 90 günlük geçici vizesi, bu konuda Huawei’ye kısa bir nefes aldırdı. Ancak mevcut koşullar devam ederse, yeni çıkacak Android sürümleri konusunda durum pek de iç açıcı değil.

Google’ın mobil işletim sistemi Android’in şu andaki en güncel ana sürümü Android 9 Pie. ABD’li teknoloji devi, her yıl Android’in yeni sürümünü çıkartıyor ve 2016 yılından bu yana son kullanıcılara sunulan yeni Android sürümü (Android 7, 8 ve 9’da olduğu gibi) hep Ağustos ayında geldi.

Google’ın şu anda “Android Q” adıyla beta sürümünü geliştirdiği yeni Android versiyonu olan Android 10’un da Ağustos 2019’da son kullanıcılara sunulması bekleniyor. Dolayısıyla hem ABD Ticaret Bakanlığı hem de Google cephesinden yapılan açıklamalar dikkate alındığında, Huawei telefonların Android 10 ile tanışması, mevcut koşullarda oldukça zor görünüyor. ‘Mevcut koşullar’ diyoruz, çünkü malum ticaret savaşında her gün yeni bir aşamaya evriliyoruz.

Sonuç olarak mevcut Huawei kullanıcıları, 19 Ağustos’tan sonra Google Play uygulamalarını kullanmaya devam edebilecek, ancak yeni Android versiyonlarına geçemeyecek.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bir yandan Huawei’nin satışlarının olumsuz etkilenmesi beklenirken, diğer yandan da pazarda Huawei ve Honor markalı telefonların hem yeni hem de ikinci el fiyatlarının aşağı inmesi kuvvetle muhtemel olabilecek.

TÜRKİYE’DE SON DURUM NASIL?

2019 yılının ilk çeyreği için açıklanan resmi rakamlara bakıldığında, Huawei’nin küresel akıllı telefon pazarında yüzde 19’luk bir payı bulunuyor. Bu oran ile Çinli şirket, Samsung’un hemen ardından ikinci durumda, Apple’ın ise üstünde yer alıyor. Türkiye akıllı telefon pazarında da sıralama benzer şekilde; Samsung birinci, Huawei ikinci ve Apple üçüncü sırada bulunuyor.

Aylık yeni akıllı telefon satışlarına bakıldığında Huawei’nin Türkiye’de Ağustos 2017 itibariyle sadece yüzde 3.2 olan pazar payı, Ağustos 2018’de yüzde 21.3’e çıkmıştı. Şubat 2019’da yüzde 29.7 olan bu pay, en son veri olan Mart 2019’da ise yüzde 29.9’a kadar yükseldi. Diğer bir deyişle Türkiye akıllı telefon pazarında satılan yaklaşık her 3 telefondan biri Huawei’den geldi.

4 MİLYONLUK CİHAZ SATILDI

Peki Türkiye’de aktif olarak kullanılan akıllı telefonların dağılımında durum nasıl? Bu konuda Huawei cephesinden resmi bir açıklama yapılmıyor. Ancak telekomünikasyon sektörü kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Türkiye pazarında şu ana kadar satılan toplam Huawei markalı telefon sayısının 4 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2018 Yılı 4. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’na göre Türkiye’de 4.5G uyumlu cihaz sayısı 46.8 milyon düzeyinde. Küresel pazar araştırma kuruluşu StatCounter’ın üretici bazında mobil cihaz kullanımındaki pazar payı verilerine göre Türkiye’de aktif olarak kullanılan akıllı telefonların yüzde 8.7’sini Huawei’nin telefonları oluşturuyor.

Bu iki veri dikkate alındığında da Türkiye’de yaklaşık 4 milyon adet Huawei markalı cihazın bulunduğu tahmin ediliyor. Sonuç olarak ABD ile Çin arasındaki ticaret düellosu, Türkiye’de bulunan bu 4 milyon cihazı kullananları da yakından ilgilendiriyor.