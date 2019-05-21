'Bakanlığın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufu yok'

Huawei'nin kara listeye alınmasının ardından uygulanan ticari kısıtlamaların bazıları ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 90 günlüğüne ertelendi. Huawei bu süreçte, ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.





ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor.





Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını da belirtti.