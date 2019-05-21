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SON DAKİKA! ABD Huawei kararını erteledi

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Huawei bu süreçte, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek. ABD, böylelikle Huawei teknolojisine dayanan bazı ürün ve hizmetlerin sekteye uğramasını engellemeyi amaçlıyor. Fakat Huawei, yeni ürün üretmek için ABD menşeli parça ve bileşenleri satın alamayacak

son dakika

Huawei'nin kara listeye alınmasının ardından uygulanan ticari kısıtlamaların bazıları ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 90 günlüğüne ertelendi. Huawei bu süreçte, ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.

ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. 

Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını da belirtti.

 

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