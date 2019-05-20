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SON DAKİKA: Google, Huawei ile işbirliğini kesti

Genel

Son dakika haberi... Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek. Reuters'ın iddiasına göre varolan Huawei telefonlarında Google Play, Youtube ve Gmail'e erişim sağlanabilecek ancak bundan sonra piyasaya çıkacak modellerde söz konusu hizmetlerden yararlanılamayacak. ABD'nin Huawei'yi ticari kara listeye almasıyla birlikte Google'a, cep telefonlarına çip, network ve yarı iletken desteği sağlayan diğer ABD'li teknoloji şirketleri Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de katılacağı ABD basınında yer aldı. Huawei henüz bir açıklamada bulunmazken Android platformu bir açıklama yaparak mevcut Huawei cihazlarında Google servislerinin kullanılabileceğini belirtti

son dakika

Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google bundan böyle işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek. 

Bu karara cep telefonlarına çip ve network desteği sağlayan, yarı iletken üreticileri ABD'li şirketler Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de katılacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.

Reuters'ın haberine göre Huawei'nin AOSP (Android Açık Kaynak Kodu Projesi) ile erişimi sınırlanırken, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in aldığı karara göre bundan sonra piyasaya çıkacak Huawei telefonlarında Android yazılımı güncellenemeyecek.

Bu telefonların, uygulama mağazası Google Play, Gmail ya da video uygulaması YouTube'a da erişimi olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek. Konuya yakın kaynaklar Android güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar yaşanabileceğini ifade etti. 

Huawei henüz bir açıklamada bulunmazken Android platformuna ait Twitter hesabından konuyla ilgili Huawei kullanıcılarına bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD hükümetinin tüm taleplerine uyacağımızı temin etmekle birlikte, Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetler mevcut Huawei cihazlarında çalışmayı sürdürecektir" denildi.

KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİ: B PLANI HAZIR

Alphabet’in aldığı bu karar büyük ses getirse de Huawei, söz konusu kararın gelebileceğini düşünerek mart ayında kendi işletim sistemini geliştirdiğini açıklamıştı. Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu Chengdong Alman basınına yaptığı açıklamada bu işletim sisteminin hem telefon hem de bilgisayara i çin geliştirildiğini belirterek “Android’e erişimimiz kısıtlanırsa B planımız hazır” ifadelerini kullanmıştı. Huawei ise konuyla ilgili daha sonra yaptığı yazılı açıklamada B planları olmasına rağmen bu plana ihtiyaç duymamayı umduklarını vurgulamıştı.

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YORUMLAR

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  • mehmet_1s 35 dakika önce Trump allah belani versin
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  • Murat Korkmaz_2822960677729171 53 dakika önce Kötü komşu adamı ev sahibi yaparmış
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