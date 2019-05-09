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Çinliler dünya telefon pazarını resmen ele geçirdi!

HABERTURK.COM

Akıllı telefon satışlarında dünya genelinde yaşanan düşüş, 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. Bu yılın ilk çeyreğinde Apple’ın iPhone satışları yüzde 32 gerilerken, Huawei ise satışlarını yıllık bazda yüzde 50 artırmayı başardı. En büyük 10 telefon üreticisinin 7'si Çin'den, 2'si Güney Kore'den ve sadece 1'i ABD'den çıktı. İşte akıllı telefon pazarındaki son durum...

akıllı telefon satış rakamları

Küresel akıllı telefon pazarı, 2019 yılına da küçülerek başladı. Bu yılın ilk çeyreğinde global ölçekte telefon satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.3 geriledi.

2019’un ilk 3 ayında toplam 323.8 milyon adet telefon satılan pazarda, en büyük 5 üreticinin 4’ünün satışları daralmaya devam ederken; Çinli marka Huawei, yıllık bazda satış adetlerini artırabilen tek üretici oldu.

Araştırma şirketi olan IHS Markit’in açıkladığı “2019 1. Çeyrek Küresel Telefon Pazarı” verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde Samsung’un küresel telefon satışları yüzde 9, Apple’ın yüzde 16 düşerken; Huawei’in yıllık bazda satış adetleri yüzde 50 arttı. Bu artışla Huawei, pazarda ikinciliği tekrar Apple’dan geri aldı.

Küresel akıllı telefon pazarında Samsung halen yüzde 22’lik payla birinci konumdayken, ikinci Huawei’nin pazar payı bir yılda yüzde 11’den yüzde 18’e çıktı. Apple’ın pazardaki payı ise son bir yılda yüzde 15’ten yüzde 14’e geriledi.

EN BÜYÜK 10 MARKANIN 7’Sİ ÇİNLİ

 

Üretici

1Ç-2019Payı4Ç-2018Payı1Ç-2018Payı

Değişim (çeyrek)

Değişim (yıl)
1Samsung70.822%70.219%7823%1%-9%
2Huawei59.118%60.517%39.311%-2%50%
3Apple43.814%64.318%52.215%-32%-16%
4Oppo25.28%26.47%25.97%-5%-3%
5Xiaomi24.78%24.87%29.38%-1%-16%
6vivo24.38%25.27%21.26%-4%14%
7LG8.63%10.13%11.33%-15%-24%
8Motorola8.53%10.13%8.73%-16%-2%
9Tecno3.81%3.81%3.61%0%5%
10TCL-Alcatel3.51%4.51%3.71%-22%-4%
 Diğer51.516%65.818%72.321%-22%-29%
 Toplam323.8100%365.7100%345.6100%-11%-6.30%

Pazarda Apple’ın hemen ardından ise yüzde 8’erlik paylarıyla Çinli diğer markalar Oppo, Xiaomi ve Vivo geldi. Yıllık bazda pazar payı en fazla düşen marka ise Güney Koreli LG oldu. LG’nin akıllı telefon satış adedi son bir yılda yüzde 24 düştü.

Toplam pazarın  yüzde 84’ünü elinde bulunduran en büyük 10 akıllı telefon üreticisinin 7’sini Çinli şirketler oluştururken, 2’si Güney Kore’den ve sadece 1’i ABD’den geldi.

EN FAZLA APPLE ERİDİ

IHS Markit’in açıkladığı veriler, 2018 yılı 4. çeyrek itibariyle karşılaştırıldığında ise satışlarını artıran tek marka yüzde 1’lük yükselişle Samsung oldu. Apple ise 2018 yılı sonuna göre satışları en çok düşen marka olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk rakamlarına göre Apple’ın 2018 yılı 4. çeyrekte 63.4 milyon olan iPhone satışları, 2019 yılı 1. çeyrekte yüzde 32 gerileyerek 43.8 milyona düştü.

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