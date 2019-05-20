Huawei, Trump yönetiminin kara liste kararı sonrası Reuters'ın “Trump'ın kara listesinden sonra Google, Huawei ile bazı işleri askıya aldığını bildirdi” haberiyle ilgili resmi açıklama yaptı.

Google'ın "Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect'teki güvenlik korumaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek." şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan Çinli şirket, "Huawei, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullaınrken 'tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceği' bilgisini verdi.

Sabah saatlerinde Android platformu da konu hakkında sosyal medya üzerinden kullanıcılara yönelik Twitter'dan bir bilgilendirmede bulunmuş ve “ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak Huawei kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz.” mesajını paylaşmıştı.