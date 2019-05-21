Huawei Kurucusu Ren Zhengfei Çin medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ve erteleme kararını önemsemediklerini belirtti. Ren " ABD hükümetinin attığı adımlar bizi hafife aldıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin aldığı kararların Huawei'nin 5G alanındaki çalışmaları etkilemeyeceğini belirten Ren "Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G'de bizi yakalayamaz" diye konuştu.

ABD'Lİ ŞİRKETLER İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

ABD kararlarının şirketin temel işini etkilemeyeceğini belirten Ren şöyle devam etti: "Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmaya devam edecektir. ABD şirketlerine Huawei'nin gelişiminde gösterdikleri katkılar ve dürüstlükleri için teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla ABD'li şirketler kendi hükümetlerini Huawei'yle anlaşması için ikna etmeye çalışıyor." Ren bunun yanında Huwei'yi desteklemek için illa Huawei marka akıllı telefon almaya gerek olmadığını, aile mensuplarının uzun yıllardır iPhone kullandığını sözlerine ekledi.

ÇİN HÜKÜMETİ BOŞ DURMAYACAK

Bu arada Çin'in Avrupa Birliği Büyükelçisi Zhang Ming ise ABD'nin Huawei ile ilgili aldığı kararlara Çin hükümetinin cevap verebileceğini açıkladı. ABD'nin Çinli şirketlerin yasal haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Zhang "Çin hükümeti de bu durumda boş durmayacaktır. ABD'nin attığı adımlar tamamen siyasidir. Hükümet eliyle Huawei'yi çökertme hedefi taşımaktadır" dedi. Huawei ABD'li şirketlerden geçtiğimiz yıl 11 milyar dolarlık ekipman satın almıştı.