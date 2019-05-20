ABD Başkanı Donald Trump’ın 'ulusal acil durum' ilan ederek, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameye imza atmasının ardından, Google’dan akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek bir adım geldi.

GOOGLE'DAN HUAWEİ KARARI

Google, ABD’nin bu kararının hedefinde olan Çinli teknoloji şirketi Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldı. Bu kapsamda Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bırakacağını duyurdu.

Google sözcüsünün Reuters’e yaptığı açıklamaya göre Google Play başta olmak üzere Android uygulamaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek. Ancak Huawei’nin bundan sonra çıkaracağı yeni telefon modellerinde kullanıcıların, Google ve dolayısıyla Android uygulamalarına erişimi sözkonusu olamayacak.

KULLANICILAR NASIL ETKİLENECEK?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre halihazırda Huawei, Google’ın Android platformunu kullanan dünya genelindeki en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda.

Google’ın ABD yaptırımları kapsamında aldığı bu karardan vazgeçmemesi durumunda, Çinli Huawei’nin akıllı telefonlarında Android yerine kendi işletim sistemini kullanması gerekecek.

Google’ın aldığı bu radikal kararın nasıl uygulanacağı konusunda henüz netlik sağlanmış değil, ancak Google’a da zarar vermesi beklenen bu kararla, Huawei Android telefon sahipleri, Google uygulamalarına erişimi kaybedecekler ve aynı zamanda Android güncellemelerini de alamayacaklar.

Peki bu karar akıllı telefon pazarını nasıl etkileyecek?

Şirket 2018 Satış (milyon) 2018 Pazar Payı 2017 Satış (milyon) 2017 Pazar Payı Yılık Değişim (satışlar) 1. Samsung 292 20.80% 317.7 21.70% -8.00% 2. Apple 209 14.90% 215.8 14.70% -3.20% 3. Huawei 206 14.70% 154.2 10.50% 33.60% 4. Xiaomi 123 8.70% 92.7 6.30% 32.20% 5. Oppo 113 8.10% 111.7 7.60% 1.30% Diğer 462 32.90% 573.4 39.10% -19.40% Toplam 1,405 100.00% 1,465.50 100.00% -4.10%

Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre 2018 yılında dünya genelinde toplam 1.4 milyar adet telefon satıldı. Bunların 292 milyonu Samsung, 209 milyonu Apple, 206 milyonu ise Huawei markalı cihazlar oluşturdu.

HUAWEİ DE GİDERSE, ELİNDE SADECE SAMSUNG KALACAK!

Pazar geneline bakıldığında Huawei’nin yüzde 14.7’lik bir payı bulunuyor. 2019 yılının ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında ise pazar genelinde satılan toplam 311 milyon adetlik telefonun, 72 milyonu Samsung, 59 milyonu Huawei ve 36 milyonu ise Apple’dan geldi. Çinli Huawei’nin küresel pazardaki payı da yüzde 19’a ulaştı.

ABD’nin aldığı ‘kara liste’ kararının sadece Huawei’yi değil, diğer Çinli telekomünikasyon firmalarını da yakından ilgilendirdiği hesaba katıldığında, Google’ın attığı bu son adım, Android platformu açısından tabloyu çok daha sarsıcı bir boyuta taşıyabilir.

Çünkü, dünya genelindeki en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden 7’si Çinli ve bunların hepsi de Android cihazlar üretiyor.

Şirket 2019-1Ç Satış (milyon) 2019-1Ç Pazar Payı 2018-1Ç Satış (milyon) 2018-1Ç Pazar Payı Yıllık Değişim (satışlar) 1. Samsung 71.9 23.10% 78.2 23.50% -8.10% 2. Huawei 59.1 19.00% 39.3 11.80% 50.30% 3. Apple 36.4 11.70% 52.2 15.70% -30.20% 4. Xiaomi 25 8.00% 27.8 8.40% -10.20% 5. Vivo 23.2 7.50% 18.7 5.60% 24.00% 5. Oppo 23.1 7.40% 24.6 7.40% -6.00% Diğer 72.1 23.20% 91.9 27.60% -21.50% Toplam 310.8 100.00% 332.7 100.00% -6.60%

Pazarda, Huawei’nin ardından, diğer Çinli üreticiler Xiaomi, Vivo ve Oppo da önemli oyuncular arasında kendine yer açmış durumda. Bu 4 büyük Çinli telefon üreticisinin bu yılın ilk 3 ayında sattığı cihazların toplam Android pazarındaki payı yüzde 47’yi aşıyor. Çinli diğer üreticilerle de Android kısıtlamasına gidilirse, Google'ın mobil pazarda elinde sadece Güney Koreli Samsung kalmış olacak.

11 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ OLABİLİR!

Bu oran, Google’ın aldığı son karardan aslında en çok etkilenecek olanın da yine kendi Android platformu olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer Google, Huawei başta olmak üzere Çinli telefon üreticilerinin bundan sonra çıkartacağı olan yeni modellerde Android’i kullanmasına izin vermezse, akıllı telefon pazarında iki eğilimin öne çıkması kuvvetle muhtemel.

PAZAR ARTIK RESMEN ONLARIN!

Bunlardan ilki, mobil işletim sistemi bazında Android ile dünya genelinde yüzde 85’lik bir payı bulunan Google, Apple’ın iPhone’larında yer alan iOS’a karşı kan kaybedebilir. Bununla birlikte Apple’ın yüksek fiyatları nedeniyle düşen iPhone satışları dikkate alındığında, tüketicilerin tercihi yine daha farklı fiyat seviyeleri sunan markalar olacak.

Ancak Çinli markalar pazardaki varlıklarını sürdürebilmeleri için Android’e alternatif olarak kendi işletim sistemlerini geliştirip, kendi platformlarında çalışan telefonları üretmeye yönelecek.

Her ne kadar Android’in piyasadaki hakimiyeti söz konusu olsa da, Google’ın aldığı bu son karar uygulamaya geçerse, Android’in olumsuz etkileneceği kesin. Bu durumda ise son kullanıcılara ilk versiyonu 2008 yılında sunulan Android, 11 yıllık tarihinde ilk kez pazar payında kayıp yaşamış olacak.