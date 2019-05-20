Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Google’ın Huawei kararı kimi, nasıl etkileyecek?

Akıllı telefon pazarında son yılların en kritik kararına imza atıldı. ABD Başkanı Trump’ın yasaklama kararının ardından Google, Huawei ile olan iş birliğini askıya aldı. Peki bu durum küresel akıllı telefon pazarını ve Google’ın Android platformunu nasıl etkileyecek? İşte akıllı telefon pazarında taşları yerinden oynatacak olan tablo… Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi…

Google Huawei

ABD Başkanı Donald Trump’ın 'ulusal acil durum' ilan ederek, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameye imza atmasının ardından, Google’dan akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek bir adım geldi.

Google, ABD’nin bu kararının hedefinde olan Çinli teknoloji şirketi Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldı. Bu kapsamda Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bırakacağını duyurdu.

Google sözcüsünün Reuters’e yaptığı açıklamaya göre Google Play başta olmak üzere Android uygulamaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek. Ancak Huawei’nin bundan sonra çıkaracağı yeni telefon modellerinde kullanıcıların, Google ve dolayısıyla Android uygulamalarına erişimi sözkonusu olamayacak.

KULLANICILAR NASIL ETKİLENECEK?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre halihazırda Huawei, Google’ın Android platformunu kullanan dünya genelindeki en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda.

Google’ın ABD yaptırımları kapsamında aldığı bu karardan vazgeçmemesi durumunda, Çinli Huawei’nin akıllı telefonlarında Android yerine kendi işletim sistemini kullanması gerekecek.

Google’ın aldığı bu radikal kararın nasıl uygulanacağı konusunda henüz netlik sağlanmış değil, ancak Google’a da zarar vermesi beklenen bu kararla, Huawei Android telefon sahipleri, Google uygulamalarına erişimi kaybedecekler ve aynı zamanda Android güncellemelerini de alamayacaklar.

Peki bu karar akıllı telefon pazarını nasıl etkileyecek?

Şirket2018 Satış (milyon)2018 Pazar Payı2017 Satış (milyon)2017 Pazar PayıYılık Değişim (satışlar)
1. Samsung29220.80%317.721.70%-8.00%
2. Apple20914.90%215.814.70%-3.20%
3. Huawei20614.70%154.210.50%33.60%
4. Xiaomi1238.70%92.76.30%32.20%
5. Oppo1138.10%111.77.60%1.30%
Diğer46232.90%573.439.10%-19.40%
Toplam1,405100.00%1,465.50100.00%-4.10%

Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre 2018 yılında dünya genelinde toplam 1.4 milyar adet telefon satıldı. Bunların 292 milyonu Samsung, 209 milyonu Apple, 206 milyonu ise Huawei markalı cihazlar oluşturdu.

HUAWEİ DE GİDERSE, ELİNDE SADECE SAMSUNG KALACAK!

Pazar geneline bakıldığında Huawei’nin yüzde 14.7’lik bir payı bulunuyor. 2019 yılının ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında ise pazar genelinde satılan toplam 311 milyon adetlik telefonun, 72 milyonu Samsung, 59 milyonu Huawei ve 36 milyonu ise Apple’dan geldi. Çinli Huawei’nin küresel pazardaki payı da yüzde 19’a ulaştı.

ABD’nin aldığı ‘kara liste’ kararının sadece Huawei’yi değil, diğer Çinli telekomünikasyon firmalarını da yakından ilgilendirdiği hesaba katıldığında, Google’ın attığı bu son adım, Android platformu açısından tabloyu çok daha sarsıcı bir boyuta taşıyabilir.

Çünkü, dünya genelindeki en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden 7’si Çinli ve bunların hepsi de Android cihazlar üretiyor.

Şirket2019-1Ç Satış (milyon)2019-1Ç Pazar Payı2018-1Ç Satış (milyon)2018-1Ç Pazar PayıYıllık Değişim (satışlar)
1. Samsung71.923.10%78.223.50%-8.10%
2. Huawei59.119.00%39.311.80%50.30%
3. Apple36.411.70%52.215.70%-30.20%
4. Xiaomi258.00%27.88.40%-10.20%
5. Vivo23.27.50%18.75.60%24.00%
5. Oppo23.17.40%24.67.40%-6.00%
Diğer72.123.20%91.927.60%-21.50%
Toplam310.8100.00%332.7100.00%-6.60%

Pazarda, Huawei’nin ardından, diğer Çinli üreticiler Xiaomi, Vivo ve Oppo da önemli oyuncular arasında kendine yer açmış durumda. Bu 4 büyük Çinli telefon üreticisinin bu yılın ilk 3 ayında sattığı cihazların toplam Android pazarındaki payı yüzde 47’yi aşıyor. Çinli diğer üreticilerle de Android kısıtlamasına gidilirse, Google'ın mobil pazarda elinde sadece Güney Koreli Samsung kalmış olacak. 

11 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ OLABİLİR!

Bu oran, Google’ın aldığı son karardan aslında en çok etkilenecek olanın da yine kendi Android platformu olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer Google, Huawei başta olmak üzere Çinli telefon üreticilerinin bundan sonra çıkartacağı olan yeni modellerde Android’i kullanmasına izin vermezse, akıllı telefon pazarında iki eğilimin öne çıkması kuvvetle muhtemel.

Bunlardan ilki, mobil işletim sistemi bazında Android ile dünya genelinde yüzde 85’lik bir payı bulunan Google, Apple’ın iPhone’larında yer alan iOS’a karşı kan kaybedebilir. Bununla birlikte Apple’ın yüksek fiyatları nedeniyle düşen iPhone satışları dikkate alındığında, tüketicilerin tercihi yine daha farklı fiyat seviyeleri sunan markalar olacak.

Ancak Çinli markalar pazardaki varlıklarını sürdürebilmeleri için Android’e alternatif olarak kendi işletim sistemlerini geliştirip, kendi platformlarında çalışan telefonları üretmeye yönelecek.

Her ne kadar Android’in piyasadaki hakimiyeti söz konusu olsa da, Google’ın aldığı bu son karar uygulamaya geçerse, Android’in olumsuz etkileneceği kesin. Bu durumda ise son kullanıcılara ilk versiyonu 2008 yılında sunulan Android, 11 yıllık tarihinde ilk kez pazar payında kayıp yaşamış olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Google'dan Huawei kararı
TEKNOLOJİGoogle'dan Huawei kararı
'Trollerin heykelini dikmeyeceğiz!
TEKNOLOJİ'Trollerin heykelini dikmeyeceğiz'
WhatsApp durumu nasıl kapatılır? WhatsApp durum hikayelerini silme işlemi
TEKNOLOJİWhatsApp durumu nasıl kapatılır?
Mobil oyun sektörü 140 milyar dolara ulaştı
TEKNOLOJİMobil oyun sektörü 140 milyar dolara ulaştı
Bitcoin yarım saatte 1100 dolar değer kaybetti
TEKNOLOJİBir anda çakıldı
Google Canlı Altyazı uygulaması ile tarih yazmaya hazırlanıyor!
TEKNOLOJİDeşifre tarih oluyor!
5G internet hızı şimdiden uçuşa geçti!
TEKNOLOJİİnternette uçmaya hazır olun!
ABD’li Verifone Türk ödeme sistemleri şirketini satın aldı
TEKNOLOJİABD’li Verifone Türk ödeme şirketini satın aldı
Sesli arama milyar dolarlık pazar olacak
TEKNOLOJİArtık sesle arayacağız
Sony ile Microsoft ortaklık yaptı!
TEKNOLOJİOyun sektöründe 'olmaz' denilen, oldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X