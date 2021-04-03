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ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Covid-19 aşı denemelerine başladı

ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J),yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına 12-17 yaş aralığını da eklediğini duyurdu

ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Covid-19 aşı denemelerine başladı
Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Covid-19 aşı denemelerine başladı
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AA

ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J)'dan yapılan açıklamada, klinik deneylerin faz 2 aşamasında olduğu belirtilerek, Covid-19 aşılarının önce 16-17 yaş aralığındaki gönüllüler üzerinde deneneceği, daha sonra testlerin 12 yaşa doğru indirileceği kaydedildi.

MODERNA DA 6 AY İLE 11 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Açıklamada, Covid-19'un ergenlerde hastalık komplikasyonları kadar eğitim, akıl sağlığı ve sosyal durumları üzerine de derin etkisi olduğuna dikkat çekilerek, "Günlük hayata dönme hedefiyle virüsün yayılmasına karşı mücadeleye yardımcı olmak için her yerde herkes için aşılar geliştirmemiz hayati önem taşıyor" ifadeleri paylaşıldı.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da 16 Mart’ta salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda Covid-19 aşı çalışmasına başladığını bildirmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yürütülen ortak çalışmada ilk faz klinik denemelerin başladığı, faz 2 ve 3 aşamalarının birleştirilerek iki bölüm halinde 6 bin 750 çocuk üzerinde denemelerin yapılacağı kaydedilmişti.

PFIZER/BIONTECH AŞISI 16 YAŞ VE ÜSTÜNE UYGULANABİLİYOR

25 Mart’ta da ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Covid-19 aşı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

Aşının 1. ve 2. faz denemelerde güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı aktarılan Pfizer/BioNTech açıklamasında, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği belirtilmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki Covid-19 aşılarından Moderna ile Johnson & Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer/BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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