OPEC+ kararının ardından ABD ile Körfez ülkeleri karşı karşıya 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının hayal kırıklığı yarattığını ve farklı alternatifleri araştırdıklarını söyledi.

Biden, New York ve New Jersey eyaletlerine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OPEC+ grubunun petrol kararının sorulması üzerine Biden, bu kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Biden'a Wall Street Journal gazetesinin, "ABD, Venezuela'ya yaptırımları gevşeterek, Amerikan petrol şirketi Chevron'un bu ülkede sondaj yapmasına izin verecek." şeklindeki haberi de anımsatıldı.

"SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİMİN AMACI PETROL DEĞİLDİ"

Venezuela'nın OPEC+'nın bir alternatifi olup olmadığına ilişkin Biden, "Alternatiflere bakıyoruz. Henüz kararımızı vermedik." dedi.

Biden, Suudi Arabistan'a Temmuz 2022'de yaptığı ziyaretten dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise "Bu seyahatin ana amacı petrol değildi. Bu seyahatin amacı Orta Doğu ve İsrail'in pozisyonlarını netleştirmekti." diye konuştu.

Gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine ise Biden, "Bunu bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

KRİTİK TASARI

ABD Kongresindeki Demokratlar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Amerikan askerlerinin geri çekilmesi için tasarı sundu.

Temsilciler Meclisindeki 3 Demokrat tarafından sunulan tasarıda, halihazırda Suudi Arabistan ve BAE'de 5 bine yakın Amerikan askerinin olduğuna işaret edilerek, tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içinde bu askerlerin geri çekilmesi, Patriot ve THAAD gibi bölgede konuşlu hava savunma sistemlerinin de kaldırılması gerektiği belirtildi.

Tasarıyı hazırlayan vekiller yaptıkları yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan ve BAE, yıllardır güvenlikleri ve petrol sahaları konusunda Amerikan askeri varlığına güvendi. Bu ülkeler aktif bir şekilde bizim aleyhimize çalışırken, burada askeri varlığımızı sürdürmemiz için bir neden göremiyoruz." ifadesine yer verdi.

Söz konusu kararın ABD-Körfez ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden vekiller, "Suudi Arabistan ve BAE, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yardım etmek istiyorsa, savunma konusunda da kendi başlarının çaresine bakmalıdır." görüşünü savundu.

Illionis Temsilcisi Sean Casten, New Jersey Temsilcise Tom Malinowski ve Pennsylvania Temsilcisi Susan Wild imzalı tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun, ardından Senato Genel Kurulunun onayını alarak ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.

Öte yandan, Demokrat Senatör Chris Murphy OPEC+ kararını eleştiren bir tweet attı.

Murhpy, "İnsan hakları ihlallerine, saçma sapan Yemen Savaşı'na, Libya ve Sudan gibi ülkelerde ABD çıkarlarına karşı çalışmalarına rağmen Körfez ülkelerine silah satmanın bütün amacının, uluslararası bir kriz geldiğinde Körfez'in Rusya ya da Çin yerine Amerika'yı seçebilmesi olduğunu düşünürdüm." ifadesini kullandı.

OPEC+ GRUBUNUN PETROL KARARI

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Viyana'da dün düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.