Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABD'li bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

ABD'li bilim insanları, Anti-Müllerian Hormon (AMH) gen terapisi adını verdikleri yöntemle kedileri ameliyatsız kısırlaştıran bir bilimsel çalışmayı duyurdu. Terapinin, kedilerde uzun süreli doğum kontrol sağladığı vurgulandı

ABONE OL
DHA
  • ABD'li bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

    Cincinnati Hayvanat Bahçesi liderliğinde Massachusetts Genel Hastanesi'nden ve Horae Gen Terapi Merkezi'nden bilim insanları 6 Haziran'da kedilerin ameliyatsız kısırlaştırılması üzerine ortak yürüttükleri bilimsel çalışma hakkında açıklama yaptı. 
  • ABD'li bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

    Bilimsel çalışmayı 'çığır açan önemli bir kilometre taşı' olarak nitelendiren bilim insanları, tek doz Anti-Müllerian Hormon (AMH) gen terapisinin dişi kedilerde uzun süreli doğum kontrolüne neden olduğunu duyurdu.
  • ABD'li bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

    Sadece ABD'de ortalama 30 ila 80 milyon arasında sokak kedisi olduğu belirten bilim insanları, bu kedilerin stresli bir yaşamdan sonra barınaklarda ötenaziyle karşı karşıya kaldığını kaydetti. 
  • ABD'li bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

    Araştırmacılar, hali hazırda evcil hayvanlarda ameliyatla kısırlaştırma dışında 'kalıcı kısırlaştırma sağlayan' bir doğum kontrol yöntemi bulunmadığı için bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.
  • ABD'li bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

    TEK DOZ AMH ALAN KEDİLERİN HİÇBİRİ HAMİLE KALMADI

    Çalışmada 3 dişi kediye terapi yapılmadı, 6 dişi kediye tek doz AMH terapisi yapıldı. Tek doz AMH alan kedilerde, yumurtalık haricinde kaslarında da AMH üremesi görüldü ve kedilerin vücutlarında genel AMH seviyesinin 100 kat seviyeye yükseldiği tespit edildi. 
  • ABD'li bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

    Terapiden bir ve iki yıl sonra iki defa 4 aylık 'üreme denemesi' yapıldı. Terapi almayan 3 kedinin tamamı yavru kediler doğururken terapi alan 6 dişi kedi hamile kalmadı.
  • ABD'li bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

    KEDİLER 3 YILDIR GÖZLEM ALTINDA, YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

    Açıklamada "Terapi gören kediler, terapinin güvenliğini değerlendirmek için düzenli fiziksel muayeneler, karın ultrasonları ve kan tahlili dahil olmak üzere üç yıldan uzun süredir izleniyor. Terapi gören kedilerin hiçbirinde yan etki gözlenmedi, bu da test edilen dozlarda gen terapisinin güvenli ve iyi tolere edildiğini gösteriyor" denildi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.