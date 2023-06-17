KEDİLER 3 YILDIR GÖZLEM ALTINDA, YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Açıklamada "Terapi gören kediler, terapinin güvenliğini değerlendirmek için düzenli fiziksel muayeneler, karın ultrasonları ve kan tahlili dahil olmak üzere üç yıldan uzun süredir izleniyor. Terapi gören kedilerin hiçbirinde yan etki gözlenmedi, bu da test edilen dozlarda gen terapisinin güvenli ve iyi tolere edildiğini gösteriyor" denildi.