ABD'li Simone Biles, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının kadınlar atlama masası finalinde ABD'li Simone Biles, altın madalya elde etti.
ABD'li Simone Biles, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının kadınlar atlama masası finalinde altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlarda atlama masasının bireysel finalleri yapıldı.
ABD'li cimnastikçi Simone Biles 15.300 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Rebeca Andrade 14.966 puanla gümüş, ABD'li Jade Carey 14.466 puanla bronz madalyaya uzandı.