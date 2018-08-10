ABD'li yargıç sınır dışı edilen anne ve kızını geri getirtti, Adalet Bakanı'nı davayla tehdit etti

ABD'de federal yargıç Emmet Sullivan, sığınma hakkı ile ilgili temyiz davası sürerken sınır dışı edilen El Salvadorlu bir kadınla ilgili Adalet Bakanı Jeff Sessions hakkında işlem başlatılabileceğini açıkladı.

Yıllarca kocasının tecavüzüne uğradığını söyleyen ve mahkeme kayıtlarında adı "Carmen" olarak geçen kadın, hakim kararıyla, çocuğuyla birlikte uçaktan inmeden ABD'ye geri getirildi.

Aynı hakimin, sınır dışı olayıyla "mahkemeyi görmezden gelindiği" gerekçesiyle Adalet Bakanı Jeff Sessions hakkında da işlem başlatabileceğini söylediği bildiriliyor.

Jeff Sessions'ın uygulamaya koyduğu sıkılaştırılan sığınma hakkı kriteleri çerçevesinde "aile içi şiddet ya da çete şiddetine maruz kalmak sığınma hakkı için yeterli bir kriter olmaktan" çıkarılmıştı.

ABD'de tecavüz ve şiddet mağduru olduğu için sığınma hakkı elde on binlerce göçmen bulunuyor.

El Salvadorlu kadın da bu kriter üzerinden sığınma hakkı başvurusunda bulunmuştu.

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'Uçağı geri döndürün'

Ülkede göç mahkemeleri Adalet Bakanlığı'na bağlı. Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU) El Salvadorlu anne ve kızının sınır dışı kararını temyiz etmişti.

Ancak mahkeme süreci devam ederken Carmen ve kızının sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Yargıç Emmet Sullivan, bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek uçağın geri döndürülmesi talimatını verdi.

Kararın verildiği saatlerde uçağın indiği ve kadınla çocuğun uçaktan indirilmeden Teksas'a getirildiği belirtildi.

Fabrika işçisi Carmen, 20 yıl boyunca kocasının tecavüzüne uğradığını ve daha önce bazı iş arkadaşlarını öldüren bir çetenin haraç isteyerek kendisini tehdit ettiğini söyleyerek Haziran'da ABD'ye sığınmıştı.

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