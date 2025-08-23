Habertürk
        "ABD'li yetkili görevden alındı" | Dış Haberler

        Jeffrey Kruse görevden alındı

        İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edilmediğine dair rapor sunan ABD Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı Jeffrey Kruse'un görevden alındığı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 18:22 Güncelleme: 23.08.2025 - 18:40
        ABD'li yetkili görevden alındı
        ABD'nin Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının "sınırlı hasara yol açtığı" yönündeki raporu nedeniyle Başkan Donald Trump'ın tepkisini çeken ABD Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı Jeffrey Kruse'un ve Deniz Kuvvetlerinden 2 üst düzey yetkilinin görevden alındığı belirtildi.

        ABD medyasına konuşan adı açıklanmayan yetkililere göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) başkanı Jeffrey Kruse'u görevden aldı. Üst düzey bir savunma yetkili ise ajansın geçici başkanlığını Christine Bordine'nin üstleneceğini aktardı.

        Kruse, 2024 yılı başından ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın başındaydı.

        İran raporu Trump'ın tepkisini çekmişti

        ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın ABD'nin Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının "sınırlı hasara yol açtığı" yönündeki raporu, ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırmıştı. Raporda ABD'nin hava saldırılarının İran'ın nükleer programını "sadece birkaç ay geriye götürdüğü" belirtilmişti. Bu tespit, Trump'ın "İran nükleer tesislerinin yok edildiği" iddiasıyla çelişmişti.

        Deniz Kuvvetlerinden üst düzey 2 isim de görevden alındı

        ABD'li yetkililere göre Savunma Bakanı Hegseth ayrıca Deniz Kuvvetleri Yedek Kuvvetler Komutanı Koramiral Nancy Lacore ile Deniz Kuvvetleri Özel Harp Komutanı Tuğamiral Milton Sands'i de görevden aldı. Kararın nedenine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

