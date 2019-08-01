ABD medyası: Hamza Bin Ladin öldürüldü

ABD medyası, radikal İslamcı El Kaide örgütünün liderliğinde ismi öne çıkan Hamza Bin Ladin'in öldürüldüğünü bildiriyor. Beyaz Saray henüz haberi doğrulamış değil.

Hamza Bin Ladin, 2011 yılında öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğluydu.

NBC televizyonu ve New York Times gazetesi Hamza Bin Ladin'in öldürüldüğünü farklı kaynaklar aracılığı ile doğruladıklarını bildirdi.

New York Times gazetesi, 30 yaşında olduğu düşünülen Bin Ladin'in son iki sene içinde öldürüldüğünü ancak "doğrulamanın zaman aldığını" duyurdu.

ABD, Şubat ayında Hamza Bin Ladin hakkında paylaşılacak istihbarata bir milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

"Küresel terörist" listesine alınan Hamza, 11 Eylül saldırısında, kaçırılan uçaklardan birinde olan Muhammed Atta'nın kızı ile evlenmişti.

Trump yorum yapmadı

Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkiller, Hamza'nın nerede veya nasıl öldürüldüğüne ilişkin detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump da konu ile ilgili gelen bir soruya, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Beyaz Saray da konu ile ilgili sessizliğini sürdürüyor.

New York Times gazetesi, Bin Ladin'in öldürülmesinde "ABD'nin rolü olduğuna" da haberinde yer verdi.

Hamza Bin Ladin hakkında az şey biliniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bin Ladin'in öldürüldüğü binada, Hamza Bin Ladin'in halef olarak yetiştirdiğini gösteren yazışmaların elde edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık adına açıklamayı yapan Michael Evanoff, "Onun muhtemelen Afghanistan - Pakistan sınırında olduğunu düşünüyoruz. İran'a geçebilir. Ama aslında her yerde olabilir. Güney Asya'da dahil" demişti.

30 yaşında olduğu düşünülen Hamza Bin Ladin'in İran'da annesi ile birlikte yıllarını geçirdiği ve evliliğini de burada yaptığına inanılıyordu.