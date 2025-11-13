Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Washington ziyaretini değerlendirdi | Dış Haberler

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Washington ziyaretini değerlendirdi

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Beyaz Saray'daki görüşmesinin Orta Doğu'nun yakın tarihinde "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Barrack, "artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldiği" konusunda ortak inancı ortaya koyduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barrack Şara'nın ABD ziyaretini değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'daki görüşmesinin, "artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldiği" konusunda ortak inancı ortaya koyduğunu belirtti.

        Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı tarihi zirveyi değerlendirdi.

        Bu haftanın, Orta Doğu'nun yakın tarihinde "dönüm noktası" olduğuna işaret eden Barrack, "Bu hafta yapılan samimi ve verimli görüşmede, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Şara, aralarındaki ortak inancı yeniden teyit etti: Artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Şara'nın, Beyaz Saray'da DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılma konusunda kararlılığını gördüğünü belirten Barrack, bunun "Suriye'nin terörizm kaynağından terörizmle mücadele ortağına dönüşümünü" simgelediğini ifade etti.

        Barrack, Suriye halkının sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda gelişmesini sağlamak için güçlü bir hamleye ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, ülkeye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın tamamen kaldırılması konusunda ABD Kongresi'ne çağrı yaptı.

        "ABD-TÜRKİYE-SURİYE ÇERÇEVESİNİN BİR SONRAKİ AŞAMASI BELİRLENDİ"

        Barrack, Trump-Şara zirvesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yapılan üçlü toplantıda "ABD-Türkiye-Suriye çerçevesinin bir sonraki aşamasının belirlendiğini" aktardı.

        Büyükelçi Barrack, bu çerçevenin "SDG'nin yeni Suriye'nin ekonomi, savunma ve sivil yapısına entegrasyonunu, Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlamasını, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesi sağlayan uzlaşmanın ilerletilmesini ve Lübnan'ın çeşitli sınır sorunlarının ele alınmasını" içerdiğini belirtti.

        Türkiye'nin "bir zamanlar duvarların olduğu yerde köprüler kuran sessiz ve kararlı diplomasisinin" kanıtı niteliğindeki rolünün takdiri hak ettiğini vurgulayan Barrack, "Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin, Suriye ulus devletinin tüm bölge ve tüm aşiret, din ve kültür grupları açısından yeniden canlanmasını destekleyen genişletilmiş ittifakı, sihirli bir iksir olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi