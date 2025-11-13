ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Washington ziyaretini değerlendirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'daki görüşmesinin, "artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldiği" konusunda ortak inancı ortaya koyduğunu belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı tarihi zirveyi değerlendirdi.

Bu haftanın, Orta Doğu'nun yakın tarihinde "dönüm noktası" olduğuna işaret eden Barrack, "Bu hafta yapılan samimi ve verimli görüşmede, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Şara, aralarındaki ortak inancı yeniden teyit etti: Artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Şara'nın, Beyaz Saray'da DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılma konusunda kararlılığını gördüğünü belirten Barrack, bunun "Suriye'nin terörizm kaynağından terörizmle mücadele ortağına dönüşümünü" simgelediğini ifade etti.