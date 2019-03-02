ABD'nin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu Hamza Bin Ladin kimdir?

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hamza Bin Ladin'in çocukluk fotoğrafları ailece çıkılan tatillerde çekilmemiş.
Küçük yaştan itibaren Hamza Bin Ladin'i askeri kamuflaj kıyafetleri ile ve adeta oyuncakmış gibi eline verilmiş otomatik silahlarla görüyoruz.
Çocukken bile El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in cihat rüyasının içinde yer alıyor Hamza.
2005 yılında, daha sadece 14 yaşındayken, El Kaide tarafından çekilen bir videoda Afganistan sınırında Pakistan güvenlik güçlerine saldıran militanlar arasında olduğu gösteriliyordu.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından başına ödül kondu.
ABD, Hamza Bin Ladin'in yeri hakkında ipucu verebilecek kişilere 1 milyon dolar ödül teklif ediyor.
Gelen haberlere göre Suudi Arabistan da Hamza Bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı şimdi Hamza Bin Ladin'i "uluslararası terörist" olarak tanımlıyor ve El Kaide örgütlenmesi içerisinde "önemli bir lider" olarak öne çıkmaya başladığını düşünüyor.
Hamza hakkındaki bilgiler ise çok sınırlı.
"Gerçekten inançlı"
"Cihat Birleşik Devletleri" adlı kitabın yazarı Peter Bergen, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin televizyonuna "Babası Hamza'yı çok genç bir yaştan itibaren doğrudan kanadı altına aldı" dedi.
"Hamza tamamen cihatçı mesajlarla yetişti. Gerçekten inançlı biri."
2001 yılında New York ve Washington'a yönelen 11 Eylül saldırılarından sonra Usame Bin Ladin ABD tarafından "bir numaralı düşman" ilan edildi.
Bunu izleyen sene Londra merkezli Şark el Ewsat gazetesine göre, Hamza tarafından yazıldığı ileri sürülen bazı şiirler internet üzerinden yayıldı.
Evinden yurdundan olan bir delikanlı ve ailesinin yüz yüze geldiği tehlikeleri ve yoksunlukları konu alan bu şiirler İslami Çalışmalar ve Araştırmalar adlı bir sitede yayımlandı.
Hamza yaşı ilerledikçe tahminen El Kaide faaliyetlerine daha çok katılmaya başladı. Ama hakkındaki bilgiler söylentilerin ötesine pek geçmiyor.
2011 yılında Usame Bin Ladin Pakistan'da gizlendiği evde ABD özel güçlerinin bir operasyonuyla öldürüldükten sonra, orada neler olduğu konusunda çelişkili bilgiler var.
ABD tarafından yapılan ilk açıklamalarda Hamza'nın da ABD bombardımanında öldüğü izlenimi ediniliyordu. Ancak daha sonra operasyonda ölenin Bin Ladin'in başka bir oğlu, Halid Bin Ladin olduğu doğrulandı.
Hamza'nın yeniden ortaya çıkışı 2015 yılının Ağustos ayında gerçekleşti.
El Kaide'nin fikri önderi olarak bilinen Eymen el Zevahiri, internete konulan sesli bir mesajında Hamza'yı örgütün üyesi olarak tanıtıyor ve "ininden gelen bir aslan" diye niteliyordu.
Hamza'nın daha sonra Kabil, Bağdat ve Gazze'deki taraftarlarına seslenerek onları ABD ve onun Londra, Paris ve Tel Aviv'deki müttefiklerine saldırıya çağırdığı biliniyor.
Hamza Bin Ladin daha sonra bu tür çağrılarını tekrarladı, Batı ülkelerindeki militanların kendi insiyatifleri ile geliştirebilecekleri saldırılara onay verdi ve bir konuşmasında Kudüs'ü "çeyizi kanımız olan bir gelin" diye niteledi.
Genç Bin Ladin bir çok konuşmasında ABD'den babasının intikamını almaya yemin ettiğini de söyledi ve Suudileri Suudi Arabistan ve ABD tarafından desteklenen Yemen hükümetlerine karşı cihada hazırlanmaya çağırdı.
2017 yılında Amerikan merkezi haberalma örgütü CIA, Usame Bin Ladin'e karşı yapılan operasyonda ele geçirilen bilgisayarda bulunan bazı görüntüleri ve dosyaları yayınladı.
Bunlardan birinde Hamza Bin Ladin 11 Eylül saldırılarını yürüten ekibin lideri Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiği düğününde görülüyordu.
Bu düğünün İran'da bir yerde yapıldığı düşünülüyor.
Hamza bir keresinde İngiliz muhafazakar milletvekili Patrick Mercer tarafından "Terörün veliaht prensi" diye tanımlanmıştı.
Şimdi ABD terörle mücadele yetkilileri Usame Bin Ladin'in artık 29-30 yaşına geldiği düşünülen en sevgili oğlu Hamza'nın, "El Kaide'ye yeniden can verebilecek ve doğrudan terör eylemlerine girişebilecek nitelikte" karizmatik bir lidere dönüştüğü kanısında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.