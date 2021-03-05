ABD'nin Çinli Xiaomi'yi, kurucusuna verilen ödül nedeniyle kara listeye aldığı ortaya çıktı

AA

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Xiaomi'nin söz konusu listeye alınması üzerine ABD Savunma Bakanlığına karşı Washington Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada sunulan belgeler, şirketin listeye eklenme gerekçelerine de ışık tuttu.

Bakanlığın mahkemeye sunduğu belgelerde, Jun'a 2019'da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından verilen ödül ile şirketin 5G ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere yönelik yatırım planları, "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklenmesinin nedenleri olarak gösterildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak'ta, aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin de bulunduğu 9 firmayı "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklemişti.

Söz konusu tanımlama ile ABD vatandaşlarının listedeki şirketlere yatırım yapması engellenirken, Xiaomi listeden çıkarılmak için ABD Savunma Bakanlığından davacı olmuştu.