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        Haberler Dünya ABD'nin doğu kesimlerini etkisi altına alan soğuklar, Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı | Dış Haberler

        ABD'nin doğu kesimlerini etkisi altına alan soğuklar, Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı

        ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan aşırı soğuklar New York'taki ünlü Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:31
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        ABD'nin doğu kesimlerini etkisi altına alan aşırı soğuklar, New York eyaletindeki ünlü Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı.

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        Şelalenin akışı devam etse de, kenarlarında ve çevresindeki kayalıklarda buz kütleleri oluştu.

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        Turistlerin ilgisini çeken manzara dron yöntemi ile görüntülendi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Niagara Şelaleleri
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