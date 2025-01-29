ABD'nin doğu kesimlerini etkisi altına alan soğuklar, Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı
ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olan aşırı soğuklar New York'taki ünlü Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı
Giriş: 29.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:31
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ABD'nin doğu kesimlerini etkisi altına alan aşırı soğuklar, New York eyaletindeki ünlü Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı.
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Şelalenin akışı devam etse de, kenarlarında ve çevresindeki kayalıklarda buz kütleleri oluştu.
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Turistlerin ilgisini çeken manzara dron yöntemi ile görüntülendi.