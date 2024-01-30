ABD'nin dünyaya silah satışları, Ukrayna savaşının etkisiyle geçen yıl rekor düzeye ulaştı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen yılın Ekim ayına kadarki dönemini kapsayan raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, ABD'de devletin ya da özel şirketlerin diğer ülkelere silah satışları 2023'ü rekorla kapattı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen yılın Ekim ayına kadarki dönemini kapsayan raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, ABD'de devletin ya da özel şirketlerin diğer ülkelere silah satışları 2023'ü rekorla kapattı.

ABD'nin toplam silah satışı 238 milyar doları buldu. Bunun 81 milyar doları doğrudan hükümete ait satışlardan elde edildi. 2023'te bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 56 arttı.

Diğer satışlar ise ABD'li savunma sanayi şirketlerinin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalara ait.

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Ukrayna'nın komşularından Polonya, ABD ile en büyük silah anlaşmasını yapan ülkeler arasında yer aldı.

Polonya 12 milyar dolara Apache helikopterleri, 10 milyar dolara ise çok namlulu Himars füze sistemleri ve 3,75 milyar dolara M1A1 Abrams tankları satın aldı.

Aralık ayında göreve gelen Polonya Başbakanı Donald Tusk, bir önceki muhafazakar hükümetin orduyu modernleştirme programının devam edeceğini duyurmuştu. Buna göre hedef, "Polonya'yı Avrupa'nın en büyük kara gücü" haline getirmek.

Almanya ise Chinook helikopterlerine 8,5 milyar dolar harcadı. Bulgaristan 1,5 milyar dolarlık Stryker zırhlı araç alımı yaparken, Norveç 1 milyar dolar değerinde helikopter satın aldı.

Çek Cumhuriyeti ise F-35 jetlerine ve cephaneliğine 5,6 milyar dolar ödedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yıllık sunumda, "Savunma ve silah ticareti ABD'nin uzun erimli bölgesel ve küresel güvenliği etkileyecek önemli dış politika araçlarıdır" ifadelerini kullandı.

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Bakanlık, Rusya'dan uzaklaşan ülkelerin aldığı silahların da satışları artırdığını ekledi. Rusya ABD'nin ardından ikinci en büyük silah satıcısı konumunda.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya verdikleri desteğin, silah satışları yoluyla ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu savunuyor. Ancak ABD siyasetinde Ukrayna'ya doğrudan destek verilmesine yönelik muhalefet de artıyor.

Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Alabama'daki Lockheed Martin füze tesisini ziyaret ederek, ABD savunma sanayisinin ittifak için önemine vurgu yapması bekleniyor.

Avrupa dışındaki alımlara bakıldığında, Güney Kore'nin 5 milyar dolarlık F-35 alımı, Avustralya'nın 6,3 milyar dolarlık C130J-30 uçak alımı ve Japonya'nın E-2D uçakları için yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşmalar öne çıkıyor.