Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya ABD'nin dünyaya silah satışları, Ukrayna savaşının etkisiyle geçen yıl rekor düzeye ulaştı

        ABD'nin dünyaya silah satışları, Ukrayna savaşının etkisiyle geçen yıl rekor düzeye ulaştı

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen yılın Ekim ayına kadarki dönemini kapsayan raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, ABD'de devletin ya da özel şirketlerin diğer ülkelere silah satışları 2023'ü rekorla kapattı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 30.01.2024 - 08:25 Güncelleme: 30.01.2024 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ABD ordusu

        Getty Images

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen yılın Ekim ayına kadarki dönemini kapsayan raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, ABD'de devletin ya da özel şirketlerin diğer ülkelere silah satışları 2023'ü rekorla kapattı.

        ABD'nin toplam silah satışı 238 milyar doları buldu. Bunun 81 milyar doları doğrudan hükümete ait satışlardan elde edildi. 2023'te bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 56 arttı.

        Diğer satışlar ise ABD'li savunma sanayi şirketlerinin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalara ait.

        REKLAM

        Ukrayna'nın komşularından Polonya, ABD ile en büyük silah anlaşmasını yapan ülkeler arasında yer aldı.

        Polonya 12 milyar dolara Apache helikopterleri, 10 milyar dolara ise çok namlulu Himars füze sistemleri ve 3,75 milyar dolara M1A1 Abrams tankları satın aldı.

        Aralık ayında göreve gelen Polonya Başbakanı Donald Tusk, bir önceki muhafazakar hükümetin orduyu modernleştirme programının devam edeceğini duyurmuştu. Buna göre hedef, "Polonya'yı Avrupa'nın en büyük kara gücü" haline getirmek.

        Almanya ise Chinook helikopterlerine 8,5 milyar dolar harcadı. Bulgaristan 1,5 milyar dolarlık Stryker zırhlı araç alımı yaparken, Norveç 1 milyar dolar değerinde helikopter satın aldı.

        Çek Cumhuriyeti ise F-35 jetlerine ve cephaneliğine 5,6 milyar dolar ödedi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yıllık sunumda, "Savunma ve silah ticareti ABD'nin uzun erimli bölgesel ve küresel güvenliği etkileyecek önemli dış politika araçlarıdır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bakanlık, Rusya'dan uzaklaşan ülkelerin aldığı silahların da satışları artırdığını ekledi. Rusya ABD'nin ardından ikinci en büyük silah satıcısı konumunda.

        ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya verdikleri desteğin, silah satışları yoluyla ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu savunuyor. Ancak ABD siyasetinde Ukrayna'ya doğrudan destek verilmesine yönelik muhalefet de artıyor.

        Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Alabama'daki Lockheed Martin füze tesisini ziyaret ederek, ABD savunma sanayisinin ittifak için önemine vurgu yapması bekleniyor.

        Avrupa dışındaki alımlara bakıldığında, Güney Kore'nin 5 milyar dolarlık F-35 alımı, Avustralya'nın 6,3 milyar dolarlık C130J-30 uçak alımı ve Japonya'nın E-2D uçakları için yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşmalar öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Gelirde uçurum büyüyor
        Gelirde uçurum büyüyor
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!