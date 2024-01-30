Haberler Dünya Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler sürerken, çiftçiler sendikaların çağrısı ile "Paris'i kuşatma" eylemi düzenledi AA / Habertürk Giriş: 30.01.2024 - 07:27 Güncelleme: 30.01.2024 - 07:27 facebook

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Fransa'nın farklı noktalarından traktörleri ile yola çıkan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için Paris'e giriş-çıkış güzergahlarını traktörleri ile kapatarak eylem yaptı.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Almanya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından Fransa'da da çiftçi eylemleri günlerdir sürerken, hükümetin tarım sektöründeki adımlarını yetersiz bulan ülkenin farklı noktalarından sendikalı çiftçiler, geçen gece traktörleri ile Paris'e hareket etmeye başladı.