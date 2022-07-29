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ABD'deki sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    ABD'nin Kentucky eyaletinden yapılan açıklamada, sağanak yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı bölge sakinlerinin evlerinin çatılarında ve ağaçlarda mahsur kaldığı açıklandı.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    Agence France-Press'in (AFP) haberine göre bilim insanları, aşırı hava olaylarının Dünya'da birçok bölgeyi etkilemesini, iklim değişikliğinin işareti olarak değerlendiriyor.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    Vali Andy Beshear verdiği röportajda, meydana gelen sel felaketinin bu zamana kadar görülenler arasında en kötüsü olduğunu, yağışın daha fazla yıkıma ve ölüme neden olabileceğini söyledi.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    Beshear, kurtarma ekiplerinin bölge sakinlerini havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kurtardığını belirtti.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    Vali yolların sulara gömüldüğünü, arabaların selin şiddetiyle birlikte yolları kapattığını bunun da arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ve altyapının da hasar gördüğünü sözlerine ekledi.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    Eyalette yer alan alçak katlı evler çatılarına kadar sulara gömülürken, can kayıplarının yanında mal kaybının da çok fazla olduğu belirtildi.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    Vali bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti. Vali arama kurtarma çalışmalarına 4 Ulusal Muhafız helikopteri ve 4 Zodyak botun daha katılacağını ve yardımın daha kapsamlı hale getirileceğini söyledi.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    Andy Bashaer, yardıma ihtiyacı olan çok fazla insan olduğunu ve onlara ulaşabilmek adına ellerinden gelenin fazlasını yapmalarına rağmen kayıpların daha fazla artacağını belirtti.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    Altyapıda meydana gelen sorunlar sebebiyle 25 bin eve elektrik ve su tedarikinin yapılamadığı belirtilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgede hala sel riski olduğunu ve daha şiddetli yağmurların beklendiğini ifade etti.
  • ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi

    ABD Başkanı Joe Biden'ın da sel felaketiyle alakalı bilgilendirildiği ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Deanne Criswell'in önümüzdeki günlerde sel bölgesine giderek Biden'a durumu rapor edeceği açıklandı.

     

     

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