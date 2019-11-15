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HaberlerEnerji

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

DHA

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 12,8 milyon varile yükselerek yeni bir rekor kırdı.

ABD'de petrol sondaj kule sayısı

 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 208 bin varil arttı. Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 8 bin varil yükselirken, diğer eyaletlerde de 200 bin varil artış görüldü.

Böylece, 2-8 Kasım haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de 12,8 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 29 Eylül-4 Ekim haftasında 12,6 milyon varile ulaşmıştı.

- Ham petrol stokları arttı

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 449 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 7,9 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,2) gerileyerek 639,5 milyon varil oldu.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,9 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 219,1 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,2 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,8 milyon varil azalmıştı.

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