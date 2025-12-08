ABD'nin, Tahran'la anlaşma kapsamında yaklaşık 50 İran vatandaşını ülkelerine gönderdiği iddia edildi

New York Times (NYT) gazetesinin anlaşmaya ilişkin bilgi sahibi iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, söz konusu sınır dışı uygulaması, ABD'de Donald Trump yönetiminin eylülde İran ile vardığı anlaşma doğrultusunda gerçekleşti.

Arizona eyaletinin Mesa kentinden havalanan ve Mısır ve Kuveyt'te durması planlanan uçağın, Arap ülkelerinden ve Rusya'dan sınır dışı edilmiş kişileri ve yaklaşık 50 İran vatandaşını taşıdığı iddia edildi.

Uçakta bulunan İranlıların listesine dair bilgi sahibi kaynaklardan biri, bu kişilerin ABD'ye güney sınırından girdiklerini, aylarca gözaltı merkezlerinde tutulduklarını ve sığınma taleplerinin reddedildiğini ileri sürdü.

Nakil sürecinde ABD'li yetkililerle yakın işbirliği içinde olan İranlı yetkililerden biri, Arap ve Rus vatandaşlarının uçağın Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığında burada tahliye edileceklerini ileri sürdü.

Bu yetkili ayrıca, İranlıların daha sonra Kuveyt'e seyahat edeceklerini, oradan da Kuveyt Hava Yollarına ait charter uçağıyla Tahran'a doğru yola çıkacaklarını iddia etti.