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        ABD nükleer enerjiyi 3 katına çıkaracak

        ABD yönetiminin, mevcut nükleer enerji kapasitesini en az 3 katına çıkararak 2050 yılına kadar 200 gigavatlık yeni kapasite oluşturmayı hedeflediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 01:28 Güncelleme: 13.11.2024 - 01:28
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        ABD nükleer enerjiyi 3 katına çıkaracak
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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin nükleer enerjiye ilişkin hedefleri ve bu hedeflere ulaşılmasına yönelik eylem planı paylaşıldı.

        Ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve Amerikanın karbonsuz enerjisinin yarısının nükleer enerjiden sağlandığı ifade edilen açıklamada, nükleer enerji ve ilgili tedarik zincirlerine yönelik yatırımların artırılmasının ulusal güvenliği güçlendireceği, enerji güvenilirliğini ve dayanıklılığını artıracağı, Amerika'nın ekonomisini büyüteceği ve bu alanda ABD'nin küresel rekabet gücünü yeniden tesis edeceği belirtildi.

        Açıklamada, bu çerçevede ABD'nin mevcut kapasitesini en az 3 katına çıkararak 2050 yılına kadar 200 gigavatlık yeni nükleer enerji kapasitesi oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

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        YENİ NÜKLEER SANTRALLER İNŞA EDİLECEK

        Beyaz Saray'ın açıklamasında, söz konusu kapasite artışının, yeni nükleer santraller inşa edilerek, mevcut reaktörlerin kapasitesi artırılarak ve ekonomik nedenlerle kapatılmış reaktörler yeniden faaliyete geçirilerek sağlanacağı belirtildi.

        Kısa vadeli hedeflere de yer verilen açıklamada, 2035 yılına kadar 35 gigavatlık yeni kapasitenin devreye alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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